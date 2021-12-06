Elektrik Kesintisi

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (Habermetre) - 07. 12. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Antakya İlçesi Akçaova Mahallesi, Bahçelievler, İlkevler, Esentepe, Yeşilyurt, Bahçelievler/2, Bahçelievler/3, Bahçelievler/12, Bahçelievler/1, Yeşilyurt/2 ve Bahçelievler/9 Sokak, Hasanlı Mahallesi, Hasanlı ve Sadullah Gali Çiftliği-2 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Apaydın Mahallesi Merkez, Hasan-Hüseyin, Merkez/27 ve Apaydın/6 Sokak, Bohşin Mahallesi Bohşin, Bohşin/11, Bohşin/12, Bohşin/15, Bohşin/7, Bohşin/9, Bohşin/4, Bohşin/6, Bohşin/5, Bohşin/13, Bohşin/3, Bohşin/10, Bohşin/16, Bohşin/17 ve Bohşin/1 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Aşağı Kepirce Mahallesi Siteler, Bahar Kent, 1. Sokak, Eski Çengen yolu, 2 Sokak, 3 Sokak, 1 ve Aşağıkepirce (Mücavir) Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Nardüzü Mahallesi Şehit Er Ali Türkmen ve Nardüzü Mah/2 Sokağa 8: 30-17: 30 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Karaağaç Şarkonak Mahallesi 549, Uğur Mumcu (Şarkonak), 544, 550, 567, 551, 559, 511, 568, 569, 510, 526, 529, Şehit Bedi Acar ve 528 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Belen İlçesi Atik Mahallesine 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Aknehir Mahallesi Karşıyaka, Büyükçat ve Özbek Mahallesine 12: 00-15: 00 saatleri arasında Arıza Kaynaklı çalışma nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Dörtyol İlçesi Ocaklı Mahallesi, Meşeli, Mimar Sinan, Namık Kemal Çıkmazı, Seçer Çıkmazı, Yunus Emre, Çarşamba, Çay, Öğrt. Musa Kazım Arıkan, Öğülbek, İkiz, Şahbazlar Çıkmazı, Arıkan, Baytarlar, Mehmet Cemal Aksoy, Erenler, Fer, Gazi Osman Paşa, Hasan Dede, Hülya, Katipli, Küllü, Kiremit Ocağı, Ortak, Şahbaz, Akasya, Gülnergiz, Kanal, Namık Kemal, 319 Nolu, 310 Nolu, Vicdan, 318 Nolu, Akkoyunlu ve Şahanlar Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Dörtyol İlçesi Ocaklı Mahallesi Papatya, Yıldızeli, Şamdan, Şark, 100. YIL, Enes, Çambeyoğlu, Altınay, Ayancı, Kayalar, Çam, Çınarlı sokakları ile Yeşil Mahallesi 503 Nolu, Yeni, Yeşil, Çetin, Örnek, Özgür, 1. Hurmalık, 100. Yıl, 3. Hurmalık, Avcı, Cengiz, Doğu, Eren, Kemal Tosun, Manolya, Cuma Mert, Kanal Altı, Bahattin Necati Erdan, 2. Hurmalık, Eser, Canlı, 502, 501, 505 sokaklarına 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kırıkhan İlçesi Ceylanlı Mahallesi Kaş, Eşmişek, Alan Merkez, Karataş, Köseler, Emirler, Alan Çayırlık, Ceylanlı/22, Ceylanlı/30, Ceylanlı/84, Ceylanlı/12, Ceylanlı/10, Ceylanlı/16, Ceylanlı/11, Ceylanlı/29, Ceylanlı/40, Ceylanlı/28, Ceylanlı/8, Ceylanlı/23, Ceylanlı/62, Ceylanlı/19, Ceylanlı/27, Ceylanlı/17, Ceylanlı/3, Ceylanlı/322, Ceylanlı/24, Ceylanlı/31, Ceylanlı/13, Ceylanlı/18, Ceylanlı/82, Ceylanlı/38, Ceylanlı/56, Ceylanlı/32, Ceylanlı/46, Ceylanlı/21, Ceylanlı/81, Ceylanlı/91, Ceylanlı/92, Ceylanlı/47, Ceylanlı/1, Ceylanlı/321, Ceylanlı/15, Ceylanlı/89, Ceylanlı/33, Ceylanlı/25 ve Ceylanlı/302 Sokağa 9: 00-15: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kumlu İlçesi Doğuayrancı Mahallesi, Kırcaoğlu Mahallesi, Muharrem Mahallesine 14: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kumlu İlçesi Akkerpiç Mahallesi, Akkuyu Mahallesi, Batıayrancı Mahallesi, Mehmet Dergi, Ahmet Görgülü, Bahar, Pilatin, Cami-, Yıldırım Durmuşoğlu, Müşrüfe, Osman Bibolar, Cerentepe, Ali-Bedia Behzatoğlu, Okul, Mehmet Saçar, Fenerbahçe, Sokak, Doğuayrancı Mahallesi, Yılmazlar, Tokyürek, Göçer, Taşar, Vurak, Bozağaç, Fatih Sultan, Cengiz Topel-, Ataş, Topluyıldız, Şakir Günay, Battal Gazi, Çapraz, Atatürk-, Sokak, Kırcaoğlu Mahallesi, Yeşil-Ay, Samanlı, Güler-, Sevilir, Alacan, Göçer-, Cıncıklı, Cami-, Sokak, Muharrem Mahallesine 14: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Akyayla Mahallesi, Vatan, 3910, 3911, 3912, 3913, 3914, Sokak, Bükülmez Mahallesi, 1, 2, 6, Atatürk, Dağınık Evler, 5909, 5912, 5925, Sokak, Davutpaşa Mahallesi, Merkez, Yassıkonak, 5751, 5752, 5755, 5757, 5758, Davutpaşa/1, Davutpaşa/6, Davutpaşa/2, Sokak, Mehmetbeyli Mahallesi, Okul (Karakaya), Güverışık, Cami, Okul, Reyhanlı, Örnek, 5610, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2308, Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Yeşilova Mahallesi, Çayırgah, 2. Okul, Şehitlik, 76, 78, 73, 75, 77, 85, 74, Yeşilova, 2. Cami, 92, 93, 94, 95, 98, 81, 84, 86, 87, Saray, 91, Abdulaziz Çift, 97, 100, Büyük Su, 89, 90, 96, 101, 75/1, 102, 500, 501, İrtah, 503, 75/01, 2059, 2066, 2072, 2077, 2080, 2082, 2088, 2090, 2104, 84./1, 84/1, Sokak, Ahmetbeyli Mahallesi, Karahöyük Mahallesi, Karasüleymanlı Mahallesine 14: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Ahmetbeyli Mahallesi, Batıray Çiftliği, Cumhuriyet, Atatürk, 1, Atatürk (Tarfa), Tarfa, Mastepe, Mursaloğlu Çiftliği, 5402, 5411, 5412, Cumhuriyet/1, Cumhuriyet/2, Sokak, Karahüyük Mahallesi, Yunus Emre, Osmanoğulları Pamuk, Çağrı, Cami, Ahmet Mursaloğlu Çiftliği, Fatih Sultan Mehmet, Çolaklar, 6755, 6762, Sokak, Paşahüyük Mahallesi, Kırıkçı Çıkmazı, Ada Çıkmazı, Yasemin, Kardelen, Sokak, Paşaköy Mahallesi, Başköy, Merkez, 5201, 5212, 5213, 5218, 3751, Sokak, Üçtepe Mahallesi, Kore Gazisi Sabit Kılıç, 2, 3, Hürriyet, Üçtepe Doğu, Çatalhöyük, 17. Sanayi, Hürriyet/2, Hürriyet/1, Sokağa 14: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Hıdırbey Mahallesi, Atatürk, 6951, 6961, 6962, 6964, 6952, 6958, 6959, 6960, 6968, 6973. ve 7651. Sokak, Vakıfköy Mahallesi, Atatürk ve 6812. Sokak, Yoğunoluk Mahallesi, Merkez, 7651, 7652, 7654, 7655, 7666, 7656, 7663, 7665. ve 7669. Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Koyunoğlu Mahallesi, Değirmenbaşı, Tomruksuyu, Uzunbağ, Yaylıca, Eriklikuyu, Batıayaz, Yeşilköy, Yeşilyazı, Ataköy, Büyükoba, Ceylandere, Çamlıyayla, Çanakoluk, Çubuklu, Fidanlı, Huzurlu, Seldiren, Yeniköy ve Avcılar Mahallesine 12: 00-15: 00 saatleri arasında Arıza Kaynaklı çalışma nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Şenköy Mahallesi Ceni, Bayır, Yamaç ve Hırbı Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur? — Haberler (@Haberler) December 5, 2021

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