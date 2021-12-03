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Elektrik Kesintisi

Habermetre - Haberler | Toplum
Elektrik Kesintisi

05. 12. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek YerlerHatay'ın Arsuz İlçesi Gülcihan Mahallesi Atatürk ve Gülcihan/1 Sokağa 8: 30-14: 00 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

ARSUZ, HATAY (Habermetre) - 05. 12. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Arsuz İlçesi Gülcihan Mahallesi Atatürk ve Gülcihan/1 Sokağa 8: 30-14: 00 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Tülek Mahallesi Yazı Sokağa 15: 00-18: 00 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Karaağaç Şarkonak Mahallesi Atatürk (Şarkonak), 457, 452, 464, Ali Tümkaya, 449, 451, 458, 466, 468, 459, 440, 444, 450, 428 ve 448 Sokağa 9: 00-17: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Belen İlçesi Şekere Mahallesi Çetin, Fatih, Güven ve Adankent Nergiz Sokağa 9: 00-17: 30 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Payas İlçesi Karbeyaz Mahallesi Karbeyaz, Maden Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

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