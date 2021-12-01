Elektrik Kesintisi

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (Habermetre) - 03. 12. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Antakya İlçesi Akçaova Mahallesi, Bahçelievler, İlkevler, Esentepe, Yeşilyurt, Bahçelievler/2, Bahçelievler/3, Bahçelievler/12, Bahçelievler/1, Yeşilyurt/2 ve, Bahçelievler/9 Sokak, Hasanlı Mahallesi, Hasanlı ve, Sadullah Gali Çiftliği-2 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Arpagedik Mahallesi Cumhuriyet ve Okul Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Karaağaç Şarkonak Mahallesi 336/1 Sokağa 9: 30-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Karaağaç Şarkonak Mahallesi Demet, 333, 357, 334, 335, 363, 365, 353, 338, Sokak, Karaağaç Övündük Mahallesi Uğur Mumcu (Mustafa Kemal) ve Deniz (Övündük) Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Arpaçiftlik Mahallesi Atatürk, Cemil Duman Sokak ve Gözcüler Atatürk, Belediye, Paşa, Cumhuriyet, Selvi, Meltem, Amanos, Çelik, Sağlık ve Tarlabaşı Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Belen İlçesi Şekere Mahallesi Çetin, Atatürk, Güven ve Cengiz Topel Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kırıkhan İlçesi Mimarsinan Mahallesi, 717, 719, 740, 701, 708, 718, 736, 747, 742 ve 746 Sokağa 9: 00-15: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kırıkhan İlçesi Başpınar Mahallesi Tof, Başpınar, Höyük, Başpınar/9, Başpınar/6, Başpınar/1, Başpınar/2 ve Başpınar/14 Sokak, Sucuköy Mahallesi Sucu Sokağa 9: 45-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Payas İlçesi Sincan Mahallesi, Sincan Sokak ile Koca Sincan Yaylasına 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Yaylıca Mahallesi, Hürriyet, 42, Hürriyet (Merkez), Atatürk (Merkez), 5, 56, 62, 15, 1165. ve, 1171. Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Koyunoğlu Mahallesi, Çamlık, Uğur Mumcu, Kurtuluş, Yılman, 103, Hürriyet, Anafartalar, Obalar, Hürriyet (Cumhuriyet), A. Taner Kışlalı, Fevzi Çakmak (Cumhuriyet), Uğur Mumcu (Cumhuriyet), Belediye, M. Kemal Güzel, Fevzi Çakmak, İstiklal, İnönü, A. Necdet Sezer, 100, 122, 113, 118, Gazi Paşa, 105, 104, 111, 109, 120, 129, 137, 140, 141, 128, 123, 110, 112, 130, 131, 5. Küme, 108, 126, 107, 116, 117, 124, 125, 114, 119, 139, 132, 135, 136, 4. Küme, 2. Küme, 1. Küme, 142, 3461, 3472, 3456, 3458, 3459. 3486, 3481, 3485, 3507, 3503, 3513, 3538, 3526, 3529, 3530, 3453, Antakya Samandağ Yolu ve, 113/1 Sokak, Kuşalanı Mahallesi, 201, 101, 216, 3524. ve, Ahmet Taner Kışlalı Sokak, Yeşilköy Mahallesi, Atatürk, 3287, 3288, 3289, 3285. ve, Antakya Samandağ Yolu Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Şenköy Mahallesi, Akgedik Sokağa 13: 00-15: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet