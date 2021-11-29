Elektrik Kesintisi

HATAY (Habermetre) - 01. 12. 2021 Tarihinde Enerji verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Antakya İlçesi Kuruyer Mahallesi, Ali Dede, Merkez, Merkez/21, Antakya- Altınözü, Merkez/11, Merkez/18 ve, Merkez/24 Sokaklara 9: 00-17: 00 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Karaağaç Şarkonak Mahallesi 549, Uğur Mumcu(Şarkonak), 544, 550, 567, 551, 559, 511, 568, 569, 510, 526, 529, Şehit Bedi Acar ve 528 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Gözcüler Mahallesi 38, Belediye, Paşa, Uğur Mumcu, 164, 161, 170, 168 ve Belediye/3 Sokaklara 9: 00-17: 00 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Hüyük Mahallesi Atatürk(Tepe), Pınarbaşı, Hürriyet, Atatürk(Okul) ve Atatürk Sokaklara 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Belen İlçesi Şekere Mahallesi Atatürk ve Güven Sokaklara 9: 00-17: 00 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Dörtyol İlçesi Kuzuculu Mahallesi, Yüksel, Çelebi, Dedetoksoy, Değirmen, Dokuz, Keçeli Yolu, Fatih, Şehit Uzman Jandarma Çavuş Ali Delice, Şehit Osman Temur, Ak, Edikli, Santral, Öğrencik Yolu 1, Kurban Yurdu, 21 Nolu, 22 Nolu, Türkmen, 1 Nolu Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Erzin İlçesi Kızlarçayı Mahallesi Üçkoz Yaylası, Büyük Bağrı Açık Yaylası, Küçükbağrıaçık Yaylası, Karıncalı Yaylası, Musacı Yaylası, Gökdere Mahallesi Karagöl Yaylasına 1: 00-5: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Hassa İlçesi Derviş Paşa Mahallesi Şehit Polis Murat Bulkan, 17, 18, 19, 198, 202, 209, 1, 13, 15, 154, 156, 161, 163, 22, 23, 244, 246, 248, 253, 255, 257, 26, 261, 275, 4, 46, 54, 78, Bintaş, Hürriyet, Karşıyaka, Sanayi, Yarbaşı, Çay, 152, 188, 20, 21, 240, 25, 256, 259, 29, 5, 6, Dervişpaşa, Ulu Camii, Çay Boyu, 300, 301, 302, 303, 304, 229, 181, 179, 213, 217, 215, Fatma Şahin 220, 312, 37, 315, 218, Zavur Höyüğü1 ve Derviş Paşa/1 Sokak, Girne Mahallesi, 102, 216, 77, 81, 83, 85, 89, 95, 98, Derviş Paşa, Hastane, Lise, Stadyum, Bintaş, Çevreyolu ve 112 Sokaklara 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Suluköy Mahallesi, Merkez Sokak, Terzihöyük Mahallesi, Acarköy, Merkez, 8401., 8402., 8403., 8404., 8405., 8406., 8410., 8411., 8412., 8413., 8414., 8415., 6955., Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Kuşalanı Mahallesi, Atatürk, Atatürk (Cumhuriyet), 202., Cumhuriyet, Uğur Mumcu, 106., 101., 109., 111., 103., 104., 216., 3709. ve Kuşalanı/1 Sokaklara 9: 00-17: 00 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Yaylıca Mahallesi, Hürriyet, 42., Hürriyet (Merkez), Atatürk (Merkez), 5., 56., 62., 15., 1165. ve 1171. Sokaklara 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Kösrelik Mahallesi Kösrelik Ve, Kösrelik/1 Sokak, Olgunlar Mahallesi Olgunlar, Ağlıca, Olgunlar/4, Olgunlar/1 ve Olgunlar/2 Sokak, Şakşak Mahallesi, Çakrak, Şakşak, Şakşak/5, Şakşak/14., Şakşak/1, Şakşak/6 ve Şakşak/4 Sokak, Yenice Mahallesi Hamam, Yenice, Gürlen, Yenice/10, Yenice/11, Yenice/3, Yenice/5, Yenice/2, Yenice/4 ve Yenice/9 Sokak, Sungur Mahallesi Sungur, Sungur/2 ve Sungur/4 Sokak, Sürütme Mahallesi Köken ve Sürütme Sokaklara 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Şenköy Mahallesi Ceni, Bayır, Yamaç ve Hırbı Sokaklara 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

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