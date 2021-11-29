Elektrik Kesintisi

30. 11. 2021 Tarihinde Enerji verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Antakya İlçesi Kisecik Mahallesi, Yavuz Selim, Avşar, Ali Can, Derviş, Değirmen, Aydınlı, Köse, Atatürk, 2025., 2026., 2027., Yavuz Selim/1, Aydınlı/3 ve Aydınlı/2 Sokaklara 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım Çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Akevler Mahallesi 408, 21., 402, Şükrü Balcı, 404, 75. Yıl ve 431. Sokak, Aksaray Mahallesi 75. Yıl, Şükrü Balcı, 15, 24, 23, 22 ve 21 Sokaklar, Saraykent Mahallesi 22., 23., 24., 25., 26., 27., 75. Yıl ve Şükrü Balcı Sokaklara 9: 30-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Karaağaç Şarkonak Mahallesi Uğur Mumcu (Şarkonak), Akdeniz, 525, 500, 536, 531, 370, 350, 365, 373, 534, 526, 533, 540, 535, 363/1, 370/2, 370/3 ve 380/1 Sokaklara 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Arpaderesi Mahalesi Arpaderesi Sokağa 10: 15-17: 30 saatleri arasında AG-Hizmet Alım Çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Arpaderesi, Harlısu ve Helvalı mahalleleri, Karahüseyinli Mahallesi Ceza ve Tutukevi Sokaklar ile Kozaklı, Pirinçlik, Aşağı Kepirce ve Yukarı Kepirce Mahallelerine 9: 30-12: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım Çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Belen İlçesi Derebahçe Mahallesi Badem, Güzelyayla, Dingil, Durur, Girne, yılmazlar, 503, 505, 506 ve 504 Sokaklara 10: 00-12: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Dörtyol İlçesi Karakese Mahallesi, Pekmezci, Ç. Huzur, Ç. Topaktaş, Yahyalı, T. Su Deposu, T. 2 nolu Çamlık, Harmangöl ve Topaktaş 3 nolu Sokaklara 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım Çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Dörtyol İlçesi Özerli mahallesi, Orta, Seher, Susam, Çankaya, Özsoy, 1 nolu Çiftçi Yolu, Alkan, Arif Özkök, Cami, Dede Yalçın, Fakıoğlu, Fatih, Güneş, Karaca, Nergis, Özge, Aybüke, 748 nolu, 715 nolu ve 726 nolu Sokaklara 9: 00-16: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Dörtyol İlçesi Özerli Mahallesi, Çınar, Özülü, Değirmen, Değirmenci, Dikilitaş, Kuzulu, Şehit Er Yusuf Can, Gökalp, Pınar, Çay Küme, Balcılar, Veysel Karani, Özdal, Gözübenli, Derebahçe Çıkmaz, 751 nolu, 760 nolu ve Arslan Çıkmazı Sokaklara 9: 30-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Dörtyol İlçesi Çaylı mahallesi, Kiremit Ocağı, Şht. Muhsin Ataç, Alparslan Türkeş, Cennet Ana, Meydan, Meşe, Müftüler, Sayıl, 210 nolu, Çapar Ahmetli, 209 nolu, 222 nolu, Aksu, Hoca Kadir Özkan, Barbaros, Fırat, Gür, Hacı Efendi, Kazım Karabekir, Mercan Çıkmazı, Yavuz Selim, İrem, Seydibey, 219 nolu sokaklar ile Ocaklı Mahallesi, Türkoğlu, Yavuz Selim, Kiremit Ocağı, 320 nolu, Filiz, 316 nolu ve Duygu, Karaali Sokaklara 9: 30-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın İskenderun İlçesi Büyükdere Mahallesine 9: 30-12: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım Çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kumlu İlçesi Gülova Mahallesi Comba Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Çiğdede Mahallesi Ulubatlı Hasan, Mehmet Aslan ve 408 Sokaklara 9: 30-15: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Şakşak Mahallesi Şakşak Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

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