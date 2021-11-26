Elektrik Kesintisi

HATAY (Habermetre) - 28. 11. 2021 Tarihinde Enerji verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Antakya İlçesi Orhanlı Mahallesi Kubilay Sokağa 9: 00-13: 00 saatleri arasında Arıza Kaynaklı çalışma nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Kuruyer Mahallesi Katırtepe Sokağa 9: 30-17: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Gökmeydan Mahallesi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 32, 29, Uğur Mumcu, Atatürk, 25, 26, 27, Ahmet Taner Kışlalı, 103, 33 ve 31 Sokaklara 9: 00-17: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Orhanlı Mahallesi, Merkez, 2623., 2621., Orhanlı, 2617., 2624., 2620. ve 2626. Sokaklara 9: 00-13: 00 saatleri arasında Arıza Kaynaklı çalışma nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Gümüşgöze Mahallesi, Bahar, Cumhuriyet 4, Güzel, Menderes, Zambak 1, Ziyaret, Çınar 5, Esen 1, Uğur Mumcu 2, 12. Çıkmaz, 11. Çıkmaz, 5020., 5008., 5013., Fırat, 5010. ve Bulunamayan Sokaklara 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Harbiye Mahallesi, 4714., Hatip, 4706., Harbiye 1, 4732., 4729. ve 4712. Sokaklara 10: 00-18: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Harbiye Mahallesi, Merdivenli 1, Sinanlı 1, Atatürk, Dervişli, Mehtap, Şeyh Mansur, Çevre, Harbiye, Aydın ve Adak Sokaklar, Bostancık Mahallesi, Gümüşgöze, Bostancık, Sinanlı 1 ve İpek 3 Sokaklara 9: 30-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Dörtyol İlçesi Karakese Mahallesi, Pekmezci, Ç. Huzur, Ç. Topaktaş, Yahyalı, T. Su Deposu, T. 2 Nolu Çamlık, Harmangöl ve Topaktaş 3 Nolu Sokaklara 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Erzin İlçesi Hürriyet Mahallesi, Hürriyet Küme Evleri Sokak ile İsali Mahallesi, İsali Küme Evleri Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında TEİAŞ çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Kurtderesi Mahallesi, 226., 26., 27., 28., 30., Beyaz, Fırat, Kardelen, Sait Döner, Tepe, Tünel, Yıldırım, Dere, Nur, 219., 216., 217., 461, 6456., 6478., 6492., 6479., 6496., 6489., 6516., 6518., 6528., 6529., 6318., 6532., Kardelen(Vakıflı) Ve, Kurtderesi Mah/4 Sokak, Mağaracık Mahallesi, Kır, Mavi, Mehtap, Mis, Nar, Nergis, Nur, Papatya, Pınar, Sahil, Soğuksu, Siteler, Uğur Mumcu, Hürriyet, Zeytin, Çınar, Çiçek, İpek, Bulut, Cumhuriyet (Atatürk), Defne, Hazan, Erenler, Fulya, Kasırga, Laleli, Mercan, Saray Yaman, Ramih Sat, Zekat, Ay, Bahar, Barış, Abdi İpekçi, Karanfil, Cumhuriyet, Ciddi, Dut, Başak, Menekşe, Yeni, İstiklal, Bahçe, Üzümbağı, Mezarlık, Nilüfer, Fevzi Düzel (Atatürk), Gül, Zambak, Ziyaret, Söğüt, Yasemin, Çamlıbel, Onur, Elvan, Huzur, Adil, Pilot, Serin, Kanarya, Hür, Neşe, Mazi, Hidayet, Söğüt 2., 7152., 7153., 7155., 7161., 7162., 7163., 7166., 7170., 7172., 7173., 7174., 7175., 7178., 7179., 7182., 7184., Hazan/1, Uğur Mumcu/1 ve, 6451. Sokaklara 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Çiğdede Mahallesi, 57., Anılar, Kızıl, Nefşi, Plaj, Süs, Tünel, Ulubatlı Hasan, Zambak, 50., Mehmet Aslan, 196., 197., 186., 408, 431, 409., 6124., 6137, 6138., 6140., 6141., 6162., 6163., 6152., 6153., 6155., 6156. Ve, 6157. Sokak, Deniz Mahallesi, 51., Yaşar Kemal, 49., Başkan, 17., Erenler, Ganim Canbolat, Hasan Hüseyin, Mehmet Aslan, Tünel, Uğur Mumcu, Yunus Emre, Şht. Burhan Sezer Rencüzoğulları, 18., 212., 210., 209., 208., 207., 202., 211., 206., 403, 405, 411, 412, 414, 415, 416, 417, 6317. 6304., 6306., 6307., 6314., Samandağ Antakya Çevre Yolu, 6327., 6329., 6334., 6336., 6344., 6355., 6358., 6361. Ve, 6363. Sokak, Kurtderesi Mahallesi, 28., Gül, Tünel, Yıldırım Ve, Yaşar Kemal (Kurtderesi) Sokak, Kapısuyu Mahallesi, Vali İsmet Gürbüz Civelek, Atatürk, Cumhuriyet, 7361., 7386., 7358., 7367., 7368., 7372., 7379., 7383., 7384., 7385., 7390., 7391., 7410. ve 7381. Sokaklara 9: 30-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Bozlu Mahallesi Antakya Yayladağ Sokağa 9: 00-15: 00 saatleri arasında Arıza Kaynaklı çalışma nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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