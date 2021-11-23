Elektrik Kesintisi

ÇİFTLİK, NİĞDE (Habermetre) - 25. 11. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Antakya İlçesi Karlısu Mahallesi Menekşe, Mizan Çıkmazı, Nergis, Pınar, Saman Yolu, Serhat, Söğüt, Ufuk, Yaprak, Yavuz Sultan Selim, Yunus Emre, Zümrüt, Çağla Çıkmazı, Çağlayan, Çınar Çıkmazı, Çiftlik Çıkmazı, Şahin Tepesi, Şht. Muhittin Okay, Şht. Murat Yanaray, Akıncı, Atatürk, Cumhuriyet, Damla, Defne, Erenler, Fatih, Gül, Karanfil, Ahi, Akasya, Aydın, Ceylan, Cumhuriyet (Karaksı), Ensar Çıkmazı, Erenler (Karaksı), Güzide, Işık, Kalender, Mevlana, Papatya, Safa, Servet, Yavuz Sultan Selim (Karaksı), Zirve, Şht. Cemal Arzu, Kıvrım, Lale, Zeybek Deresi, Maran, Meşe, Huzur, Baraj Yolu, Burcu, Çamlık, İpek, Gazi, Akyol, Cihangir, Gülistan, Hilal, Osmaniye Sedef, Mehmet Cemil Dokuzoğlu, Dilek, Polat, Tepe, Yayla, Yeşim, Çiçek, Şht. M. Ali Karaköse, Bahar, Tomurcuk, Karderesi, Şht. Muhittin Okay/1, Mevlana 1 ve Burcu/1 Sokağa 9: 30-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Apaydın Mahallesi Merkez, Hasan-Hüseyin, Merkez/27 ve, Apaydın/6 Sokak, Bohşin Mahallesi Bohşin, Bohşin/11, Bohşin/12, Bohşin/15, Bohşin/7, Bohşin/9, Bohşin/4, Bohşin/6, Bohşin/5, Bohşin/13, Bohşin/3, Bohşin/10, Bohşin/16, Bohşin/17 ve Bohşin/1 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Akçaova Mahallesi, Bahçelievler, İlkevler, Esentepe, Yeşilyurt, Bahçelievler/2, Bahçelievler/3, Bahçelievler/12, Bahçelievler/1, Yeşilyurt/2 ve, Bahçelievler/9 Sokak, Hasanlı Mahallesi, Hasanlı ve, Sadullah Gali Çiftliği-2 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Madenli Mahallesi Şehit Er Bülent Harbiyeci, Lale, Pr. Dr. İskender Sayek (Çankaya), Yangın ve 89 Sokağa 9: 00-17: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Hüyük Mahallesi Hürriyet, Küme Evleri, 1. 1/1 ve Atatürk Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Karaağaç Şakornak Mahallesi 337, Akdeniz, 346, 345, 542, 548, 547, 542/2, 549/1, 542/1, 542/3 ve 542/4 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Hassa İlçesi Mazmanlı Mahallesi, Mazmanlı, Küçükger Mezrası, Yücekışla Mezrası, Kanlıören Mezrası, Mazmanlı/2, Mazmanlı/6, Yücekışla Mezrası/2, Küçükger Mezrası/1, Mazmanlı/4, Mazmanlı/5, Yücekışla Mezrası/1 ve, Mazmanlı/3 Sokak, Akkülek Mahallesi, Halallar Mezrası Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kırıkhan İlçesi Ceylanlı Mahallesi, Kaş, Alan Merkez, Karataş, Ceylanlı/10, Ceylanlı/16, Ceylanlı/11, Ceylanlı/28, Ceylanlı/17, Ceylanlı/24 ve, Ceylanlı/18 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kırıkhan İlçesi Narlıhopur Mahallesi, Küme Evleri Çiftlik Mevki ve, Halallar Mezrası/1 Sokak, Camuzkışlası Mahallesi, Mezarlık, Köseler, Çatalyurt, Ali Erdem, Çevlik, Yurt, 1. Çıkmaz, Camuzkışlası, Bakkal, Saylak, 2. Çıkmaz, Okul, 4. Çıkmaz, Kışla, Er, Camuzkışlası/4, Camuzkışlası/6, Camuzkışlası/9, Camuzkışlası/15, Camuzkışlası/5 ve, Camuzkışlası/11 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kırıkhan İlçesi Menderes Mahallesi, Hassa Çevre Yolu, Burç, Ilgın, DSİ Kanal Altı, 897 ve, Çevre Yolu Sokağa 9: 00-15: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Suluköy Mahallesi, Merkez Sokak, Terzihöyük Mahallesi, Acarköy, Merkez, 8401, 8402, 8403, 8404, 8405, 8406, 8410, 8411, 8412, 8413, 8414, 8415, 6955, Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet