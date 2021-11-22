Elektrik Kesintisi

AKSARAY (Habermetre) - 22. 11. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Antakya İlçesi Aksaray Mahallesi, 2, Mehmet Kafadar, 1, Şükrü Balcı ve, 16 Sokak, Saraykent Mahallesi, 1, 2, 3, 30, 31, 335, 32, 33, 334, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 43, 44, 45, 48, 5, Şükrü Balcı, 15, 39, 41, 46, 12, 311, 358, 13, 42, 51, 309, 18, 16, 314, 14, 356, 352, 49, 50, Görkem, 19, Muhtar Yahya Paşa, Efe, Yeni Otogar, Akçay, Beyaz, 47, 324, Çevre Yolu, 323, 305, 369, 348 299, 302, Şht. Şahin Karakuş, 360, 362, 304, 301, 1./2, 375./1, 46./1 ve, 1./1 Sokak, Akasya Mahallesi, 144, 3. Yılmaz, 4. Yılmaz, 6. Yılmaz, 1. Yılmaz, 101, 104, 105, 124, 126, 131, 132, 134, 137, 138, 140, 142, 143, 123, 136, 139, 141, 2. Yılmaz, 5. Yılmaz, 97, 100, 125, 133, 135, 113, 114, 112, 115, 111, 110, 109, Dere, 55, 29, Şükrü Balcı, 148, 147. ve, 97 Sokağa 9: 00-15: 00 saatleri arasında Arıza Kaynaklı çalışma nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Kuruyer Mahallesi, Ali Dede, Merkez, Kale Yolu, Merkez/21, Antakya-Altınözü, Merkez/11, Merkez/18, Merkez/36 ve, Merkez/24 Sokağa 9: 00-13: 00 saatleri arasında Arıza Kaynaklı çalışma nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Avsuyu Mahallesi Tütün, Yasemin, Yıldız, Zeytinlik, Ziyaret, Şener, Ateş, Bahar, Evren, Güneş, Kaplan, Kozluca, Manolya, Temel, 1, 1. Barbaros, 2. Akıncılar, 38 Konut Alanı, Aslan, Barbaros, Gül, Karanfil, Kastal, Reis, Zafer, Çeşme, Kılınç, Saray, 2, Baraj, Hac Yolu, Uzay, Yıldırım, Zümrüt, Atatürk, Batı, Kanarya, Mezarlık, Akıncılar, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu), Kurtuluş, Fatih, Yarseli Sulama Birliği, Melek, Temel (Yeni Avsuyu), Yaprak, Peri, Kurtuluş, Fatih (Yeni Avsuyu), Kartal, Uzay (Yeni Avsuyu), Evren (Yeni Avsuyu), Batı (Yeni Avsuyu), Cumhuriyet, Atatürk (Yeni Avsuyu), Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/2, Yarseli Sulama Birliği/1, Mezarlık/2, Gül/2, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/4, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/11 Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/15, Avsuyu-Bohşin Yolu, Hac Yolu/1, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/30, 38 Konut Alanı/2, Kastal/2, Baraj/1, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/7, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/6 ve Baraj/3 Sokaklara 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Karaağaç Şarkonak Mahallesi Uğur Mumcu (Şarkonak), Akdeniz, 525, 500, 536, 531, 370, 350, 365, 373, 534, 526, 533, 540, 535, 363/1, 370/2, 370/3 ve 380/1 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Hüyük Mahallesi Atatürk (Tepe), Pınarbaşı, Hürriyet, Atatürk (Okul) ve Atatürk Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Hüyük Mahallesi 1. (Sayar) Sokağa 9: 30-17: 30 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Aşağı Kepirce Mahallesi Aşağıkepirce (Mücavir) Sokağa 10: 00-17: 30 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Dörtyol İlçesi Yeşilköy Mahallesi, Çakıl Oğlu, Yeşil, Aslanlar, Çelik, Yağmur, Nur, Devlet Demir Yolu, Hoca Ahmet Yesevi, Şehit Muhsin Ataç, Çaykara, İlhanlar, Bağlar, İnönü, Barbaros, Kallicek, Küllücüler, İsmailoğlu, Akasya, Açelya, Değirmen Başı, Gül Çınar, Menekşe, Yasemin, Ziya Paşa, Duranlar, Çetil, Akdeniz, Kireç Ocağı, E-5 Karayolu, Çaykara, Düşüncem, Hatay, Orhan veli, Deniz Sokağa 9: 30-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Hassa İlçesi Aşağıkarafakılı Mahallesi Aşağıkarafakılı25, Aşağıkarafakılı13, Aşağıkarafakılı1, Aşağıkarafakılı10, Aşağıkarafakılı9, Aşağıkarafakılı29, Aşağıkarafakılı8, Aşağıkarafakılı34, Aşağıkarafakılı33, Aşağıkarafakılı2 ve Aşağıkarafakılı14 Sokak Bintaş Mahallesi Bintaş Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kırıkhan İlçesi Ceylanlı Mahallesi Kaş, Alan Merkez, Karataş, Ceylanlı/10, Ceylanlı/16, Ceylanlı/11, Ceylanlı/28, Ceylanlı/17, Ceylanlı/24 ve Ceylanlı/18 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Akyayla Mahallesi, Vatan, 3910, 3911, 3912, 3913, 3914, Sokak, Bükülmez Mahallesi, 1, 2, 6, Atatürk, Dağınık Evler, 5909, 5912, 5925, Sokak, Davutpaşa Mahallesi, Merkez, Yassıkonak, 5751, 5752, 5755, 5757, 5758, Davutpaşa/1, Davutpaşa/6, Davutpaşa/2, Sokak, Mehmetbeyli Mahallesi, Okul (Karakaya), Güverışık, Cami, Okul, Reyhanlı, Örnek, 5610, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2308, Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Mustafa Kemal Mahallesine 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Şakşak Mahallesi Şakşak, Şakşak/1, Şakşak/6. ve Şakşak/4 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Şenköy Mahallesi Ceni, Bayır, Yamaç ve Hırbı Sokağa 9: 30-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet