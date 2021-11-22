Elektrik Kesintisi

HATAY (Habermetre) - 23. 11. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Antakya İlçesi Apaydın Mahallesi Merkez, Hasan-Hüseyin, Merkez/27 ve, Apaydın/6 Sokak, Bohşin Mahallesi Bohşin, Bohşin/11, Bohşin/12, Bohşin/15, Bohşin/7, Bohşin/9, Bohşin/4, Bohşin/6, Bohşin/5, Bohşin/13, Bohşin/3, Bohşin/10, Bohşin/16, Bohşin/17 ve Bohşin/1 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Ekinci Mahallesi, Cengiz, Menekşe, Yılmaz, Nalça, Gülderen, Hastane, Çevreyolu, SSK ve, Aşağıoba 1 Sokak, Odabaşı Mahallesi, Barış, Hıdır, Deşti, Ezer, Gül Çıkmazı, Koreli, Kutlu, Meşe, S. S. K, Tümer, Yılmaz, Yılmaz Çıkmazı, Çınar, Kavaslı, Defne, Çevre Yolu, Gülderen, Mustafa Kemal, Şahin, Ceylan, Atmaca, Doğan Çıkmazı, Karanfil, Rüzgar, Tekel, 28, 27, 26, 47, 53, 54, 51, 52, Hz. Hıdır, Aslanlı, 2. Değirmen, Zülfikar, Yunus Emre, Salkım, Karadut ve, Karabulut Sokağa 9: 30-17: 30 saatleri arasında YG-Bakım Onarım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Hüyük Mahallesi Pınarbaşı, Hürriyet, İstiklal ve 2. Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Karaağaç Cumhuriyet Mahallesi Sahil, 615, 619, 617, 616, 624, 805, 808, 623, 577/1, 560, 575, 584, 586, 585 Sokak, Karaağaç Şarkonak Mahallesi 586, 575, 573, 571, 577, 570/1, 561, 567, 585, 576, 559, 568, 560, 595, 574, 583, 584, 561/1, 578, 577/1, 579, 582, 570 ve 559/1 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Karaağaç Konarlı ve Karaağaç Övündük Mahallesine 9: 30-12: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Karaağaç Övündük Mahallesi 251, Aşık Veysel (Övündük), 212, Yunus Emre (Övündük), Atatürk (Övündük), Deniz (Övündük), 301, 296, 292 ve 293 Sokağa 10: 00-17: 30 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Çökek Mahallesi, Atatürk, 7809, 7813, 7815, 7811, 7824, 7826. ve, Üzengili Sokak, Hüseyinli Mahallesi, Cumhuriyet, 7704, 7705, 7713, 7716, 7717, 7719, 7721, 7722, Atatürk 7 ve, Cumhuriyet 5 Sokak, Üzengili Mahallesi, Merkez, 7915, 7904, 7905, 7906, 7907, 7908, 7917, 7921, 7914, 7942, 7944, Üzengili ve, 7816. Sokağa 9: 30-13: 30 saatleri arasında 3. Şahıs çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Hassa İlçesi Küreci Mahallesi Yunus Emre, Gül, Ümit, Bozat, Atatürk, Namık Kemal ve Susam Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kırıkhan İlçesi Alaybeyli Mahallesi Bahçelievler, Ziyaret, Alaybeyli ve Telbizek/3 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kırıkhan İlçesi Menderes Mahallesi Hassa Çevre Yolu, Dutlu, Beyazıt Bestami, Narlı ve Çevre Yolu Sokağa 9: 00-15: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Nergizli Mahallesi, 6, 1, 4, 1. (Yeni), 2. (Yeni), 3. (Yeni), Cumhuriyet (Yeni), 5, 2, 3, Cumhuriyet, Sokak, Konuk Mahallesi, Kötühöyük Kaçarlar Çftliği, Suat Çankaya Çiftliği, Okul, Özmen, Kiraz, Çakıl, Jandarma, Emek, Sağlık, Süleyman Dal Çiftliği, Hamamcı Çiftliği, M. Adnan Çıray Çiftliği, Saadettin Çıray Çiftliği, Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Şakşak Mahallesi Şakşak Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Kışlak Mahallesi, Şht. Ramazan, Atatürk, Cumhuriyet, Gültepe, Mehmet Akif, Çerçi, Atatürk (Kurtuluş), Aynıvat Mevki, Kızılgöl Mevkii, Kuyubaşı, Pınar, Yavuz Selim, Yeni Cami, Coşkun, Karanfil, Çuhadar, Aylin Kaya, Sürütme Mevki, Cumhuriyet (Kurtuluş), Mezarlık, Yetişkin, İnci, Kışlak/16, Cumhuriyet/1, Kışlak/21, Kışlak/11, Atatürk/4, Kışlak/8, Pınar/3, Kışlak/10, Yeni Cami/1, Kışlak/6, Kışlak/5, İnci/1, Kışlak/3, Mezarlık/11, Yeni Cami/2, Kışlak/14 ve, Yeni Cami/3 Sokak, Hisarcık Mahallesi, Hisarcık, Hisarcık/1, Hisarcık/10, Hisarcık/11, Hisarcık/12, Hisarcık/13, Hisarcık/14, Hisarcık/15, Hisarcık/2, Hisarcık/3, Hisarcık/4, Hisarcık/5, Hisarcık/6, Hisarcık/7, Hisarcık/8, Hisarcık/9, 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

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