Elektrik Kesintisi

ARSUZ, HATAY (Habermetre) - 24. 11. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Antakya İlçesi Akhisar Mahallesi, 1. Kısım, Derince, Konutlar, Akhisar, 1. Kısım 1A Blok, 1. Kısım 1 B Blok, 1. Kısım 1 C Blok, 1. Kısım 1 D Blok, 1. Kısım 1 E Blok, 1. Kısım 2 B Blok, 1. Kısım 3 B Blok, 1. Kısım 4 A Blok, 1. Kısım 4 B Blok, 1. Kısım 6 B Blok, 2. Kısım 1 A Blok, 2. Kısım 1 B Blok, 2. Kısım 2 A Blok, 2. Kısım 2 B Blok, 2. Kısım 3 A Blok, 2. Kısım 4 A Blok, 2. Kısım 4 B Blok, 2. Kısım 5 A Blok, 2. Kısım 5 B Blok, 2. Kısım 6 B Blok, 2. Kısım 7 B Blok, 2. Kısım 8 B Blok, Konutlar/2, 2. Kısım 1 A Blok/2, Konutlar/7, Şehit Ali Yaşar Sıkar/4, Konutlar/4, Konutlar/1 ve, Derince/2 Sokak, Alahan Mahallesi, Alkayalar Sokak, Alazı Mahallesi, Cumhuriyet, Atatürk, Atatürk Cad. 11. ve, Atatürk Cad. 11./1 Sokak, Anayazı Mahallesi, Atatürk, Yeni, Yeşiltepe, Ak Evler, 1000, Yeşiltepe/4, Yeni/1, Yeni/6, Yurt, Atatürk/39, Yeşiltepe/6 ve, Atatürk/27 Sokak, Derince Mahallesi, Sağlık, Yurt, 1. Kısım 1a Blok ve, Derince Sokak, Üçgedik Mahallesi, Şehit Ali Yaşar Sıkar, Okul Dağ, Su Deposu, Mezarlık, Akkaya, 1. Kısım 2 F Blok ve, Akkaya/3 Sokağa 9: 00-16: 00 saatleri arasında Arıza Kaynaklı çalışma nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Güzelburç Mahallesi İbrahim Ağa Sokak Hasanlı Mahallesi 1, Sokak Büyükdalyan Mahallesi Merkez ve Arpatepe Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Avsuyu Mahallesi Tütün, Yasemin, Yıldız, Zeytinlik, Ziyaret, Şener, Ateş, Bahar, Evren, Güneş, Kaplan, Kozluca, Manolya, Temel, 1, 1. Barbaros, 2. Akıncılar, 38 Konut Alanı, Aslan, Barbaros, Gül, Karanfil, Kastal, Reis, Zafer, Çeşme, Kılınç, Saray, 2, Baraj, Hac Yolu, Uzay, Yıldırım, Zümrüt, Atatürk, Batı, Kanarya, Mezarlık, Akıncılar, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu), Kurtuluş, Fatih, Yarseli Sulama Birliği, Melek, Temel (Yeni Avsuyu), Yaprak, Peri, Kurtuluş, Fatih (Yeni Avsuyu), Kartal, Uzay (Yeni Avsuyu), Evren (Yeni Avsuyu), Batı (Yeni Avsuyu), Cumhuriyet, Atatürk (Yeni Avsuyu), Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/2, Yarseli Sulama Birliği/1, Mezarlık/2, Gül/2, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/4, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/11 Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/15, Avsuyu-Bohşin Yolu, Hac Yolu/1, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/30, 38 Konut Alanı/2, Kastal/2, Baraj/1, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/7, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/6 ve Baraj/3 Sokaklara 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Karaağaç Şarkonak Mahallesi Uğur Mumcu (Şarkonak), Akdeniz, 525, 500, 536, 531, 370, 350, 365, 373, 534, 526, 533, 540, 535, 363/1, 370/2, 370/3 ve 380/1 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Hüyük Mahallesi 2. (Sayar), 3. (Sayar), 1. (Sayar), Cumhuriyet, Atatürk ve 1 Nolu Çıkmaz Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Akçalı Mahallesi Sahil, Sahil Lagos Sitesi, Sahil (İnce Kum), Sahil Zümrüt Sitesi, Gökkuşağı 2. Sitesi, Sahil (Orontes Sitesi), Sahil(Beyaz Yunus) Sitesi, Sahil (Mercan Köy Sitesi) ve Gökkuşağı (Yıldız Sitesi) Sokağa 9: 00-17: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Karaağaç Övündük Mahallesi 189 Sokağa 13: 30-15: 00 saatleri arasında AG-Bakım Onarım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Uluçınar Mahallesi Meşe Sokağa 16: 00-17: 30 saatleri arasında AG-Bakım Onarım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Hassa İlçesi Dervişpaşa Mahallesi 158 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın İskenderun İlçesi Karayılan Mahallesi 13, 12, 18, 19, Utku Acun/2 ve Cami Sokağa 9: 00-10: 30 saatleri arasında AG-Bakım Onarım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın İskenderun İlçesi Karayılan Mahallesi Utku Acun Sokağa 11: 00-12: 30 saatleri arasında AG-Bakım Onarım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kırıkhan İlçesi Mimarsinan Mahallesi 717, 719, 740, 701, 708, 718, 736, 747, 742 ve 746 Sokağa 9: 00-15: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kırıkhan İlçesi Ceylanlı Mahallesi Kaş, Eşmişek, Alan Merkez, Karataş, Köseler, Emirler ve Alan Çayırlık Sokaklarına 9: 00-11: 00 saatleri arasında 3. Şahıs çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kumlu İlçesi Gülova Mahallesi Comba Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Kurtuluş Mahallesi, 184, 186, Muhsin Yazıcıoğlu, 852, Sokak, Yeni Mahalle, 127/, Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Çamaltı Mahallesi Atatürk, Bostan, Mezbahane, Yonca, Çamlıca, Çedenelik, Ülkü, Alpaslan Türkeş, Aralık, Şehit Bahtiyar Karaca, Belediye, Ege, Faik Pınar, Hastane, Kale, Kamelya, Lale, Melek, Vali M. Lütfullah Bilgin, Nergis, Ptt, Tayfur Sökmen, Yokuş, Çiğdem, Karpuzluk, Çınar Dibi, Aşık, Demirci, Fevzi Çakmak, H. Uğur Ballı, Menekşe, Şehit Muzaffer Atmaca, Yıldırım, Atatürk/1, Fevzi Çakmak/3, Fevzi Çakmak/2, Atatürk/4, Atatürk/2, Ptt./1, H. Uğur Ballı/1, Yıldırım/2, Atatürk/3, Fevzi Çakmak/1, H. Uğur Ballı/2, Yıldırım/1 ve Fevzi Çakmak/4 Sokak, Kurtuluş Mahallesi Fatih, Karalar, Atatürk, Hüseyin Dağıstanlı, Eller, Gonca, Gündüz, Müftü Ali Yılmaz, Sakarya, Tekel, Yazlak, Yusuf Şerifoğlu, İstiklal, Hüseyin Dağıstanlı (Tutlubahçe) Atatürk/6, Kurtuluş/15, Kurtuluş_1, Kurtuluş/10, Kurtuluş/12 ve Kurtuluş/14 Sokak, Tutlubahçe Mahallesi Akasya, Atatürk, Atmaca, Beyoğlu, Gül, Mevlana, Heykeltraş Mehmet Aksoy, Tayfun Kızılkaya, Papatya, Yasemin, Yavuz Selim, Mehmet Ağırtaş, Yıldız, Vali Temel Koçaklar, Gonca, Sümbül, Atatürk/1, Tayfun Kızılkaya/11 ve Atatürk/2 Sokaklara 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Şakşak Mahallesi Şakşak Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Şenköy Mahallesi Ceni, Bayır, Yamaç ve Hırbı Sokağa 9: 30-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

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