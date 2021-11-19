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Elektrik Kesintisi

Habermetre - Haberler | Toplum
Elektrik Kesintisi

21. 11. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek YerlerHatay'ın Antakya İlçesi Haraparası Mahallesi, 2. Sanayi, 4. San, 5. San, 7. San, 8. San, Abdurrahman Melek, İstiklal, 5, 1. San, Yavuz Sultan Selim, 6, 6. Küçük San. ve, 4. San.

21. 11. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Antakya İlçesi Haraparası Mahallesi, 2. Sanayi, 4. San, 5. San, 7. San, 8. San, Abdurrahman Melek, İstiklal, 5, 1. San, Yavuz Sultan Selim, 6, 6. Küçük San. ve, 4. San./1 Sokağa 9: 00-15: 00 saatleri arasında Arıza Kaynaklı çalışma nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Kuruyer Mahallesi Katırtepe Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Dursunlu Mahallesi, 145, 1809, Dursuniye, Cennet, Dursunlu (Dursunlu), Erenler, Saha, Çeşmeler, Şehit Hasan Helvacı 1, Şehit Zeyno Güzelkokar 1, 1934, 1981, 2014, 2018, 1949, 1951, 1996, 1986, 1913, 1985, 1987, 1. Yamaç, 1823, 20, 1855, 1806, 1847, 35, 1851, 1853, 1820, 2044, 1993, 1947, 1979, 1941, 2020, 1839, 28, 1962, 1917, 1907, 2. (Dursunlu), 2041, 2032, 1916, 2023, 2042, 1975, 1872, 1873, 32, 38, 1904, 2000, Sporcular, 1936, 2003, 1900, Dursunlu, 1999. 1931, 1932, 1935, 1940, 1946, 1984, 1948, 1966, 1967, 1968, 1969, 1997, 2007. ve, 2063. Sokak, Harbiye Mahallesi, Dursunlu ve, Medya Sokağa 9: 00-15: 00 saatleri arasında Arıza Kaynaklı çalışma nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

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