Elektrik Kesintisi

HATAY (Habermetre) - 20. 11. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Arsuz İlçesi Karaağaç Şarkonak Mahallesi 549, Uğur Mumcu (Şarkonak), 544, 550, 567, 551, 559, 511, 568, 569, 510, 526, 529, Şehit Bedi Acar ve 528 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Karaağaç Cumhuriyet Mahallesi Sahil, 615, 619, 617, 616, 624, 805, 808, 623, 577/1, 560, 575, 584, 586, 585 Sokak, Karaağaç Şarkonak Mahallesi 586, 575, 573, 571, 577, 570/1, 561, 567, 585, 576, 559, 568, 560, 595, 574, 583, 584, 56172, 578, 577/1, 579, 582, 570 ve 559/1 Sokağa 9: 30-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Helvalı, Pirinçlik, Aşağı Kepirce ve Yukarı Kepirce Mahallesine 9: 00-17: 30 saatleri arasında YG-Bakım Onarım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Hüyük Mahallesi 2. (Sayar), 3. (Sayar), 1. (Sayar), Cumhuriyet, Atatürk ve 1 Nolu Çıkmaz Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Gümüşgöze Mahallesi, 1. Çıkmaz, Atatürk (Yeni), Dilek 1, Hürriyet 1, Yeşil 1, Yunus Emre 2, 5058, 5055. ve, 5056. Sokağa 9: 00-15: 00 saatleri arasında Arıza Kaynaklı çalışma nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Aknehir Mahallesine 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Dörtyol İlçesi Çaylı Mahallesi, Kiremit Ocağı, Şht. Muhsin Ataç, Alparslan Türkeş, Cennet Ana, Meydan, Meşe, Müftüler, Sayıl, 210 Nolu, Çapar Ahmetli, 209 Nolu, 222 Nolu, Aksu, Hoca Kadir Özkan, Barbaros, Fırat, Gür, Hacı Efendi, Kazım Karabekir, Mercan Çıkmazı, Yavuz Selim, İrem, Seydibey, 219 Nolu sokak ile Ocaklı Mahallesi, Türkoğlu, Yavuz Selim, Kiremit Ocağı, 320 Nolu, Filiz, 316 Nolu, Duygu, Karaali Sokağa 9: 30-15: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Hassa İlçesi Çay Mahallesi, Hürriyet, Dedemli Mahallesi, Dedemli, Çardak, Dedemli/8, Çardak/7, Dedemli/6, Dedemli/9, Tiyek Mahallesi, Tiyek ve, Tiyek/1 Sokak, Yukarıkarafakılı Mahallesine 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Hassa İlçesi Tepebaşı Mahallesi Hürriyet ve 180. Sokak Tiyek Mahallesi Tiyek, Tiyek/3 ve Tiyek/1 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın İskenderun İlçesi Büyükdere Mahallesine 9: 00-17: 30 saatleri arasında YG-Bakım Onarım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kumlu İlçesi Gülova Mahallesi Comba Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Akyayla Mahallesi, Vatan, 3910, 3911, 3912, 3913, 3914, Sokak, Bükülmez Mahallesi, 1, 2, 6, Atatürk, Dağınık Evler, 5909, 5912, 5925, Sokak, Davutpaşa Mahallesi, Merkez, Yassıkonak, 5751, 5752, 5755, 5757, 5758, Davutpaşa/1, Davutpaşa/6, Davutpaşa/2, Sokak, Mehmetbeyli Mahallesi, Okul (Karakaya), Güverışık, Cami, Okul, Reyhanlı, Örnek, 5610, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2308, Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Mustafa Kemal Mahallesine 10: 30-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Çiğdede Mahallesi Süs Sokak Yeni Mahalle Süs Sokağa 15: 00-17: 30 saatleri arasında AG-Bakım Onarım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Koyunoğlu Mahallesi, Kuşalanı, Mağaracık, Mızraklı, Değirmenbaşı, Tomruksuyu, Uzunbağ, Yaylıca, Eriklikuyu, Hıdırbey, Kapısuyu, Batıayaz, Vakıfköy, Yeşilköy, Yeşilyazı, Yoğunoluk, Karaçay, Ataköy, Büyükoba, Ceylandere, Çamlıyayla, Çanakoluk, Çubuklu, Fidanlı, Huzurlu, Seldiren, Yeniköy ve Avcılar Mahallelerine 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Şakşak Mahallesi Şakşak Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Çamaltı Mahallesi, Atatürk, Bostan, Yonca, Çamlıca, Çedenelik, Ülkü, Alpaslan Türkeş, Aralık, Şehit Bahtiyar Karaca, Belediye, Ege, Faik Pınar, Hastane, Kale, Kamelya, Lale, Melek, Vali M. Lütfullah Bilgin, Nergis, Ptt, Tayfur Sökmen, Yokuş, Çiğdem, Çınar Dibi, Aşık, Demirci, Fevzi Çakmak, H. Uğur Ballı, Menekşe, Şehit Muzaffer Atmaca, Yıldırım, Atatürk/1, Fevzi Çakmak/3, Fevzi Çakmak/2, Atatürk/4, Atatürk/2, Ptt./1, H. Uğur Ballı/1, Yıldırım/2, Atatürk/3, Fevzi Çakmak/1, H. Uğur Ballı/2, Yıldırım/1 ve, Fevzi Çakmak/4 Sokak, Kurtuluş Mahallesi, Fatih, Karalar, Atatürk, Hüseyin Dağıstanlı, Eller, Gonca, Gündüz, Merkez, Müftü Ali Yılmaz, Sakarya, Tekel, Yusuf Şerifoğlu, İstiklal, Hüseyin Dağıstanlı(Tutlubahçe), Atatürk/6, Kurtuluş/15 Kurtuluş_1, Kurtuluş/10, Kurtuluş/12 ve, Kurtuluş/14 Sokak, Tutlubahçe Mahallesi, Atatürk, Atmaca, Beyoğlu, Gül, Tayfun Kızılkaya, Yasemin, Yavuz Selim, Yıldız, Vali Temel Koçaklar, Gonca, Atatürk/1, Tayfun Kızılkaya/11 ve, Atatürk/2 Sokağa 9: 30-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Çamaltı Mahallesi, Atatürk, Mezbahane ve, Karpuzluk Sokak, Tutlubahçe Mahallesi, Akasya, Atatürk, Mevlana, Papatya ve, Sümbül Sokağa 10: 00-13: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

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