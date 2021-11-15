Elektrik Kesintisi

HATAY (Habermetre) - 15. 11. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Altınözü İlçesi Enek Mahallesi Enek, Antakya-Altınözü, Enek/1, Enek/8, Enek/19, Enek/4, Enek/11, Enek/18, Enek/22, Enek/2, Enek/20, Enek/21, Enek/10 ve, Enek/14 Sokak, Tepehan Mahallesi, Tepehan, Tepehan/36, Tepehan/33, Tepehan/45, Tepehan/10, Tepehan/6, Tepehan/27, Tepehan/46, Tepehen/29, Tepehan/40, Tepehan/24, Tepehan/22, Tepehan/20, Tepehan/26, Tepehan/28, Tepehan/8, Tepehan/32, Tepehan/31, Tepehan/34, Tepehan/30 ve Tepehan/25 Sokağa 9: 00-14: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Saraykent Mahallesi 22, 23, 24, 25, 26. ve 75. Yıl Sokağa 9: 30-18: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Üzümdalı Mahallesi, Kale, Merkez, Üzümdalı/30, Üzümdalı/19, Üzümdalı/16, Üzümdalı/33, Merkez/23, Üzümdalı/37, Üzümdalı/28, Üzümdalı/27, Üzümdalı/1, Üzümdalı/38, Üzümdalı/9, Üzümdalı/24, Antakya Reyhanlı/1, Üzümdalı/17, Üzümdalı/54, Üzümdalı/6, Üzümdalı/29, Üzümdalı/32, Üzümdalı/21, Merkez/19 ve, Kale/1 Sokağa 9: 00-14: 00 saatleri arasında 3. Şahıs çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Avsuyu Mahallesi Tütün, Yasemin, Yıldız, Zeytinlik, Ziyaret, Şener, Ateş, Bahar, Evren, Güneş, Kaplan, Kozluca, Manolya, Temel, 1, 1. Barbaros, 2. Akıncılar, 38 Konut Alanı, Aslan, Barbaros, Gül, Karanfil, Kastal, Reis, Zafer, Çeşme, Kılınç, Saray, 2, Baraj, Hac Yolu, Uzay, Yıldırım, Zümrüt, Atatürk, Batı, Kanarya, Mezarlık, Akıncılar, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu), Kurtuluş, Fatih, Yarseli Sulama Birliği, Melek, Temel (Yeni Avsuyu), Yaprak, Peri, Kurtuluş, Fatih (Yeni Avsuyu), Kartal, Uzay (Yeni Avsuyu), Evren (Yeni Avsuyu), Batı (Yeni Avsuyu), Cumhuriyet, Atatürk (Yeni Avsuyu), Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/2, Yarseli Sulama Birliği/1, Mezarlık/2, Gül/2, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/4, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/11 Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/15, Avsuyu-Bohşin Yolu, Hac Yolu/1, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/30, 38 Konut Alanı/2, Kastal/2, Baraj/1, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/7, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/6 ve Baraj/3 Sokaklara 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Hüyük Mahallesi 2. (Sayar), 3. (Sayar), 1. (Sayar), Cumhuriyet, Atatürk ve 1 Nolu Çıkmaz Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Karaağaç Övündük Mahallesi 251, Aşık Veysel (Övündük), 212, Yunus Emre (Övündük), Atatürk (Övündük), Deniz (Övündük), 301, 296, 292 ve 293 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Büyükçat Mahallesi, Atatürk, 24, 10, 21, 22, 14, 11, İnönü, 7, 5, Nehir, 19, 20, Yeni, 15, 8210, 8215, 8224, 8228, Atatürk 11 ve, 8223. Sokak, Özbek Mahallesi, Merkez, 8102, 8109, 8104, 8105, 8110, 8111, 8114. ve, Özbek Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Harbiye Mahallesi, 4108, 4125, 4127, 4138, 4139, Kızılay, Spor, Saha, Taç, Yaşar Doğu (Hürriyet), 4609, 4904, 4906, 4913, 4926, 940, 4941, Asım Gündüz, Bahçeci, Cumhuriyet, Destan, Mustafa Dağıstanlı, Yatır, Yaşar Doğu, Çiftlik, İnönü 4, 4001, 4002, 4003, Altındağ, Bağlar, Cengiz Topel, Fulya, Karanfil 1, 4945, 4005, 4013, 4057, Karşıyaka (Esenbulak), 4025, Umut, 4903, 912, 4929, Yalı, Çetin Emeç, 4007, 4032, Ahmet Ayık, Esenler (Esenbulak), Şeyh Yusuf Hekim, 4114, 4123, 4140, Emirgan, Özgür, 4905, 140, 4115, 4223, Emek Akasya 1, 4132, Karşıyaka, 4039, Esenler, 4928, Kandil, Kıyı, 4109, 4034, 4930, Akçaağaç, Nehir 1, 4018, 4803, 4914, 918, 4956, 4909, Haliç, Dinç 1, 4141, Dumlupınar, 4923, 4910, 4944, 4917, 4907, 4184, 4952, 4960, Dalgıç, Devran, Ece, 4937, 4948, 4912, 4922, Galata, 4119, Soğanlı, Hastane, 4150, 4178, 4131, 4033, 4804, Ümit 1, 4901, 4902, 4830, 4911, 4924, 4950, 4951, 4953, Ferah, Arif, 4188, 4900. ve, 4916. Sokağa 9: 00-13: 00 saatleri arasında Arıza Kaynaklı çalışma nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Dörtyol İlçesi Çatköy Mahallesine 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Dörtyol İlçesi Ocaklı Mahallesi Papatya, Yıldızeli, Şamdan, Şark, 100. YIL, Enes, Çambeyoğlu, Altınay, Ayancı, Kayalar, Çam, Çınarlı sokakları ile Yeşil Mahalle 503 Nolu, Yeni, Yeşil, Çetin, Örnek, Özgür, 1. Hurmalık, 100. Yıl, 3. Hurmalık, Avcı, Cengiz, Doğu, Eren, Kemal Tosun, Manolya, Cuma Mert, Kanal Altı, Bahattin Necati Erdan, 2. Hurmalık, Eser, Canlı, 502, 501, 505 Sokaklarına 10: 30-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Erzin İlçesi Mahmutlu Mahallesi, Sararlar, Kıroğlu, Piyale Paşa, Turgut Reis, Çıraklar, Bayram Sökmen, Vatan, Gençlik Sokağa 10: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Bakım Onarım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın İskenderun İlçesi İsmet İnönü Mahallesi Şehit Polis Mustafa Arslan, 706, 707, 712/1, 713, 720, 721, 723, 708, 712, 712/2, 712/3 ve 722/1 Sokağa 9: 00-15: 00 saatleri arasında 3. Şahıs çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kırıkhan İlçesi Alabeyli Mahallesi Alaybeyli ve Telbizek/3 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Suluköy Mahallesi, Merkez Sokak, Terzihöyük Mahallesi, Acarköy, Merkez, 8401, 8402, 8403, 8404, 8405, 8406, 8410, 8411, 8412, 8413, 8414, 8415, 6955, Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Adabucak Mahallesi, Nuri Güneş, Zahide Kuday, 2, Reşit İhsan Bahadır, 3, 4. ve 5. Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında AG-Bakım Onarım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Kuşalanı Mahallesi, Atatürk, Cumhuriyet, 103, 104. ve, Kuşalanı/1 Sokağa 9: 30-15: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Kışlak Mahallesi, Kışlak/1, Kışlak/1, Kışlak/10, Kışlak/11, Kışlak/13, Kışlak/14, Kışlak/15, Kışlak/16, Kışlak/17, Kışlak/17, Kışlak/17, Kışlak/17, Kışlak/17, Kışlak/2, Kışlak/20, Kışlak/21, Kışlak/22, Kışlak/3, Kışlak/5, Kışlak/6, Kışlak/7, Kışlak/8 ve, Kışlak/9 Sokak, Hisarcık Mahallesi, Hisarcık, Hisarcık/1, Hisarcık/10, Hisarcık/11, Hisarcık/12, Hisarcık/13, Hisarcık/14, Hisarcık/15, Hisarcık/2, Hisarcık/3, Hisarcık/4, Hisarcık/5, Hisarcık/6, Hisarcık/7, Hisarcık/8 ve, Hisarcık/9 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet