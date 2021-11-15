Elektrik Kesintisi

HATAY (Habermetre) - 16. 11. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Altınözü İlçesi Hacıpaşa Mahallesi, 20, 21, 44400, 23, 25, 26, 27, 29, Cumhuriyet, Hürriyet, İnönü, Şht. M. Teysir İpek, Şht. Orhan Alev, Şht. İrfan Fansa, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 25. (Hürriyet), 4, 5, 7, 8, Atatürk (Hürriyet), Fatih, Kurtuluş, Zafer, 19, 22, 24, 28, Atatürk, Şht. Bülent Bilger, 1, 12, 15, 2, 3, 6, 9, Fevzi Çakmak, İstiklal, Hürriyet (Hürriyet), Kuseyr, Fatih/1, Atatürk/1 ve, 9. 01. 2021 Sokak, Boynuyoğun Mahallesi,, Hamzabey Çiftliği, Boynuyoğun, Boynuyoğun/6, Boynuyoğun/2, Hamzabey Çiftliği/1, Boynuyoğun/5, Boynuyoğun/19, Boynuyoğun/7, Boynuyoğun/3, Boynuyoğun/8 Boynuyoğun/15, Boynuyoğun/11 ve, Boynuyoğun/24 Sokak, Kıyıgören Mahallesi, Kıyıgören, Yılmaz, 3321, 3324, 3307, 3326, Kıyıgören 8, Kıyıgören 2, 3311, Kıyıgören 13, Kıyıgören 11, 3323, Kıyıgören 7, 3302, 3310, 3316 ve, 3309 Sokak, Yarseli Mahallesi, Yarseli, Yarseli/17, Yarseli/43, Yarseli/70, Yarseli/30, Yarseli/49, Yarseli/45, Yarseli/9, Yarseli/51, Yarseli/5, Yarseli/26, Yarseli/53, Yarseli/89, Yarseli/56, Yarseli/54, Yarseli/24, Yarseli/59, Yarseli/52 ve, Yarseli/63 Sokak, Ziyaret ve, Ziyaret Mahallesi, Şahvaro Çiftliği, Ziyaret 5, Ziyaret 6, Ziyaret 11, Ziyaret 12, Ziyaret 19, Ziyaret 10, 3310, Ziyaret 17, Ziyaret 4, Ziyaret 8, 11, Ziyaret 1, Ziyaret 13 Sokak, Kansu Mahallesi Kansu/10, Kansu/2, Kansu/1, Kansu/3, Kansu/8, Kansu/12, Kansu/4, Kansu/23, Kansu/21, Kansu/16, Kansu/6, Kansu/22, Kansu/9, Kansu/17, Kansu/24 ve, Kansu/25 Sokak, Keskincik Mahallesi, Tüleyciye Çiftliği, Keskincik, Tüleyciye Çiftliği/2, Keskincik/4, Keskincik/100, Keskincik/2, Keskincik/42, Keskincik/61, Keskincik/102, Keskincik/78, Keskincik/75, Keskincik/112, Keskincik/65, Keskincik/37, Keskincik/74, Keskincik/86, Keskincik/72, Keskincik/21, Keskincik/68, Keskincik/113, Keskincik/73, Keskincik/48, Keskincik Çıkmazı, Keskincik/109, Keskincik/111, Keskincik/10, Keskincik/32, Keskincik/62, Keskincik/19, Keskincik/8, Keskincik/110, Tüleyciye Çiftliği/1, Keskincik/20, Keskincik/40, Keskincik/59, Kansu/24, Kansu/1, Keskincik/50, Tüleyciye Çiftliği/3, Mayadalı Mahallesi, Demirköprü Yolu Üzeri, Mayadalı, Mayadalı/12, Mayadalı/31 Mayadalı/35, Mayadalı/32, Mayadalı/29, Mayadalı/33, Mayadalı/18, Mayadalı/9, Mayadalı/11, Mayadalı/3, Mayadalı/23, Mayadalı/14, Mayadalı/17, Mayadalı/22, Mayadalı/46, Mayadalı/38, Mayadalı/37 ve, Mayadalı/42 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Altınözü İlçesi Yenişehir Mahallesi, Pazar, Zümre Çiftliği, Kalfa ve, Yenişehir/10 Sokak, Akamber Mahallesi, Akamber Sokak, Akdarı Mahallesi, Akdarı, Berdiye Mevki, Akdarı/13, Akdarı/25, Akdarı/11, Akdarı/12 ve, Akdarı/2 Sokak, Yunushanı Mahallesi, Yunushanı, Yunushanı/28, Yunushanı/16, Yunushanı/17, Yunushanı/3, Yunushanı/7, Yunushanı/24, Yunushanı/19, Yunushanı/12, Yunushanı/27, Yunushanı/22, Yunushanı/47, Yunushanı/8, Yunushanı/4 ve, Yunushanı/13 Sokak, Yenihisar Mahallesi, Yenihisar ve, Yenihisar/8 Sokağa 9: 30-12: 30 saatleri arasında 3. Şahıs çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Apaydın Mahallesi Merkez, Hasan-Hüseyin, Merkez/27 ve, Apaydın/6 Sokak, Bohşin Mahallesi Bohşin, Bohşin/11, Bohşin/12, Bohşin/15, Bohşin/7, Bohşin/9, Bohşin/4, Bohşin/6, Bohşin/5, Bohşin/13, Bohşin/3, Bohşin/10, Bohşin/16, Bohşin/17 ve Bohşin/1 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Karaali Bölüğü Mahallesi, 2, 2. Çağıllık, 44198, 4, 5. ve, M. Kemal Şeyhoğlu Sokak, Kardeşler Mahallesi, 12, 5, 6, 44200, 7. ve, İzmir Sokak, Şirince Mahallesi, 1, 9. Karşıtepe, İzmir, 5. ve, 6. Karşıtepe Sokağa 9: 30-17: 30 saatleri arasında AG-Bakım Onarım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Gökmeydan Mahallesi 32, 29, Atatürk, 25, 26, 27, 103 ve 33 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Arpaçiftlik Mahalesi Çiftlik, Akdeniz/Nergiz, Akdeniz Sokak, Arpagedik, Avcılarsuyu, Haymaseki, Hüyük, Işıklı, Kale, Konacık, Tatarlı ve Tülek Mahallesine 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Dörtyol İlçesi Dörtyol Özerli Mahallesi; M. Kemal Duduoğlu, Abdullah Arıcan, 739 Nolu, 2: 00-4: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Dörtyol İlçesi Yeşilköy Mahallesi Değirmen Başı, Sahil Yolu 1, Sahil Yolu 2, Hoca Ahmet Yesevi, İlhanlar, Deniz, Hatay, Düşüncem, Çaykara sokaklarına 9: 30-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Dörtyol İlçesi Yeşilköy Mahallesi, Ihlamur, Aydın Sokaklarına 9: 00-16: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kırıkhan İlçesi Sucuköy Mahallesine 9: 00-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kumlu İlçesi Gülova Mahallesi Comba Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Nergizli Mahallesi, 6, 1, 4, 1. (Yeni), 2. (Yeni), 3. (Yeni), Cumhuriyet (Yeni), 5, 2, 3, Cumhuriyet, Sokak, Konuk Mahallesi, Kötühöyük Kaçarlar Çftliği, Suat Çankaya Çiftliği, Okul, Özmen, Kiraz, Çakıl, Jandarma, Emek, Sağlık, Süleyman Dal Çiftliği, Hamamcı Çiftliği, M. Adnan Çıray Çiftliği, Saadettin Çıray Çiftliği, Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Tomruksuyu Mahallesi, Aslanlar, Belediye, Uğur Mumcu, Arın, Yağmur, Yıldız, Timur, Atatürk, Yalnız ve, Özer Sokağa 9: 30-15: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Şenköy Mahallesi Ceni ve Bayır Sokağa 9: 30-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet