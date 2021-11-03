Elektrik Kesintisi
Uludağ Elektrik Dağıtım A. Ş. Çanakkale İşletme Bakım Mühendisliğinden yapılan açıklamaya göre;Türkiye Elektirik İletim A. Ş.
ÇANAKKALE (Habermetre) - Uludağ Elektrik Dağıtım A. Ş. Çanakkale İşletme Bakım Mühendisliğinden yapılan açıklamaya göre;
Türkiye Elektirik İletim A. Ş. (TİAŞ) tarafıdan Çanakkale Trafo Merkezinde yapılacak olan arıza bakım çalışması kapsamında görsellerde belirtilen tarih ve belirtilen yerlerde elektrik kesintisi uygulanacaktır.
03. 11. 2021 14: 20
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