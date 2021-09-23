Elektrik Kesintisi

HATAY (Habermetre) - 25. 09. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Altınözü İlçesi Enek Mahallesi Enek ve Enek/1 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Odabaşı Mahallesi Atmaca ve Tekel Sokağa 13: 30-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Gülderen Mahallesi Gülderen, Güldağı Yayla Evleri ve Güldağı Yayla Evleri/3 Sokağa 10: 30-14: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Avsuyu Mahallesi Tütün, Yasemin, Yıldız, Zeytinlik, Ziyaret, Şener, Ateş, Bahar, Evren, Güneş, Kaplan, Kozluca, Manolya, Temel, 1, 1. Barbaros, 2. Akıncılar, 38 Konut Alanı, Aslan, Barbaros, Gül, Karanfil, Kastal, Reis, Zafer, Çeşme, Kılınç, Saray, 2, Baraj, Hac Yolu, Uzay, Yıldırım, Zümrüt, Atatürk, Batı, Kanarya, Mezarlık, Akıncılar, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu), Kurtuluş, Fatih, Yarseli Sulama Birliği, Melek, Temel (Yeni Avsuyu), Yaprak, Peri, Kurtuluş, Fatih (Yeni Avsuyu), Kartal, Uzay (Yeni Avsuyu), Evren (Yeni Avsuyu), Batı (Yeni Avsuyu), Cumhuriyet, Atatürk (Yeni Avsuyu), Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/2, Yarseli Sulama Birliği/1, Mezarlık/2, Gül/2, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/4, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/11 Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/15, Avsuyu-Bohşin Yolu, Hac Yolu/1, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/30, 38 Konut Alanı/2, Kastal/2, Baraj/1, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/7, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/6 ve Baraj/3 Sokak Apaydın Mahallesi Übeydiye Sokak, Demirköprü Mahallesi, Yurtsever ve Avsuyu-Bohşin Yolu Sokağa 11: 15-19: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Akçalı Mahallesi, Gökmeydan Mahallesi 2, Uğur Mumcu, 1, Atatürk, 4, 3 Sokak ve Beyköyü Mahallesine 9: 30-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Gökmeydan Mahallesi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 32, 29, Uğur Mumcu, Atatürk, 25, 26, 27, Ahmet Taner Kışlalı, 103, 33 ve 31 Sokağa 9: 00-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Aknehir Mahallesi 8, Nahırlı, 24, 1. Çıkmaz, Nahırlı (Pınarbaşı), 25. ve 8544. Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Ballıöz Mahallesi, Kara Geçili, Çokur Bahçe, Toygarlı Yol Üzeri, Merkez, 9307, 9275, 9296, 9289, 9271, 9320, 9286, 9295, 9265, 9285, 9311, 9301, 9322. ve 9309. Sokağa 9: 00-13: 00 saatleri arasında Arıza Kaynaklı çalışma nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Dörtyol İlçesi Ocaklı Mahallesi Yunus Emre, 100. Yıl. Süllüler, Çambeyoğlu, Ayancı Sokak ile Sanayi Mahallesi Yıldırım, İpek, Çambeyoğlu, 100. Yıl, Süllüler, 409 Nolu sokak ile Yeşil Mahallesi 503 Nolu, Zehir, Çamlık, Özgür, 100. Yıl, Cengiz, Kanarya, Muhsin Yazıcıoğlu, Nida, Kılınç, Çiller Sokaklarına 9: 30-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Hassa İlçesi Çay Mahallesi Hürriyet Sokak, Dedemli Mahallesi Dedemli, Çardak, Dedemli/8, Çardak/7, Dedemli/7, Dedemli/9 Sokak, Tiyek Mahallesi Tiyek, Tiyek/1 Sokak, Yukarıkarafakılı Mahallesine 9: 30-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Hassa İlçesi Çay Mahallesi Hürriyet ve Yarbaşı Sokak, Tepebaşı Mahallesi 68, 70, Hürriyet, Söğüt, 173, 180 ve 84 Sokağa 9: 30-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın İskenderun İlçesi Denizciler Mahallesi 67/1, 68/2, 70/2, 71, 78/1, 79/1, Mustafa Ahmet Hatipkarasulu, 50, 51_1, 63, 85, 81/1, 86, Ahmet Hatip Karasulu, 66/2, 69/2, 76/3, Yavuz Selim, 62/1, Denizciler/3 ve Denizciler/7 Sokağa 9: 00-18: 00 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın İskenderun İlçesi Denizciler Mahallesi 79/1 Sokağa 9: 30-18: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kırıkhan İlçesi Narlıhopur Mahallesi Küme Evleri Çiftlik Mevki ve Halallar Mezrası/1 Sokak, Camuzkışlası Mahallesi, Mezarlık, Köseler, Çatalyurt, Ali Erdem, Çevlik, Yurt, 1. Çıkmaz, Camuzkışlası, Bakkal, Saylak, 2. Çıkmaz, Okul, 4. Çıkmaz, Kışla, Er, Camuzkışlası/4, Camuzkışlası/6, Camuzkışlası/9, Camuzkışlası/15, Camuzkışlası/5 ve Camuzkışlası/11 Sokak, Kaletepe Mahallesi Kaletepe Sokağa 10: 00-14: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Payas İlçesi Yenişehir Mahallesi Ömer Şahin, Şehit Yüzbaşı Ali Oğuz, Huzur, Koyuncu Sokakları ile Yıldırım Beyazıt mahallesi Özkul Çolak Sokağa 9: 00-13: 00 saatleri arasında 3. Şahıs çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Terzihöyük Mahallesi Merkez, 8401, 8402, 8403, 8404, 8405, 8406, 8410. ve 6955. Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Mehmetbeyli Mahallesi, Okul (Karakaya), Güverışık, Cami, Okul, Reyhanlı, Örnek, 5610, 2302, 2303, 2304, 2305, 2308 Sokak, Akyayla Mahallesi, Akyayla, Vatan, 3910, 3911, 3912, 3913, 3914 Sokak, Davutpaşa Mahallesi, Merkez, Yassıkonak, 5751, 5752, 5755, 5757, 5758, Davutpaşa/1, Davutpaşa/6, Davutpaşa/2, Sokak ve Bükülmez Mahallesi, Bükülmez, 2, 6, Atatürk, Dağınık Evler, 5909, 5912, 5925 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

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