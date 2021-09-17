Elektrik Kesintisi

19. 09. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Antakya İlçesi Odabaşı Mahallesi İsmet İnönü, Akasya, Atatürk, Daplan, Kavaslı, İnönü, 14, 1, 2, Kurşunlu ve Gürses Sokağa 9: 00-9: 30 saatleri arasında Arıza Kaynaklı çalışma nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Gülcihan Mahallesi Atatürk ve Gülcihan/1 Sokağa 9: 00-18: 00 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Belen İlçesi Sarımazı Mahallesi Gökten, Laleli, Site, Çetin, Çiğdem, Vurmay ve Zafer Sokağa 9: 00-18: 00 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Orhanlı Mahallesi Merkez, Tepe, 2623, 2621, Orhanlı, 2617, 2624, 2620. ve 2626. Sokağa 10: 00-10: 30 saatleri arasında Arıza Kaynaklı çalışma nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Akdeniz Mahallesi 1605, 1623, 1622, 1618, 1601, 1613, 1606, Turunçlu, Şükrü Güçlü, 1617, 1611, 1603, 1604, 1608, 1610, 1621, 1619, 1612, 1607, 1620, Yeni 3, 1609, 1616, 1615. ve 1624. Sokak, Armutlu Mahalesi Gündüz, Hacı Durmuş, Söğütlü, Tepecik, Turunçlu, Timur, Şükrü Güçlü, Sabahattin Ezer, 1553, 1555, 1554, 2. Nergis, 2. Güven, 1575, Can, 1565, 1574, 1566, 1564. ve Bulunamayan Sokak, Çekmece Mahallesi 130, 126, 112, 115, 116, 118, 124, 139, 148, 150, 155, 158, 169, 173. 181, 198, 199, 201, 205, 207, 213, 236, 237, 31, 32, 35, 69, 70, 72, 73, 81, 85, 86, 87, 88, 28, 26, 39/1, 20/1, 793, 792, 790, 789, 773, 781, Bulunamayan ve 75. Sokak, Turunçlu Mahallesi Işık 1, Meltem, Menekşe 4, Muammer Aksoy 1, Nergiz 4, Şahin, Uğur Mumcu 5, 3. Çıkmaz, Cumhuriyet 1, Aziz Nesin 2, 2247, Samandağ, Şen, 2228. ve 2229. Sokağa 11: 00-11: 30 saatleri arasında Arıza Kaynaklı çalışma nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Harbiye Mahallesi, 4632, Dokuz Sultan, Erler, Gelincik, Güvercin, Atatürk (Halisli), Pazar, Şehit Nizamettin Daşkapan, 4101, 4102, 4104, 4105, 4108, 4122, 4125, 4127, Ada, Apollo, Atatürk (Hürriyet), Dar, Defne 2, Fahri Korutürk, Karakol, Lale 2, 4107, Yaşar Doğu (Hürriyet), Çağlayan (Hürriyet), 4201, 4203, 4204, 4207, 4209, 4211, 4213, Atatürk (İsmailli), Aşık Veysel, Şair Ali Yüce, Celal Atik (İsmailli), Çağlayan (İsmailli), Çoban, Şeyh Davut (İsmailli), 4221, Gelincik (Karyer), Güvercin (Karyer), Kartal 1, Kasım, Kurtuluş, Yamaç, Yamaçlar (Karyer), Yedi Sultan, Ürgen (Karyer), 4440, 4401, Kumru, 4133, 4311, 4309, Papatya, 2. Anıtlar, 4210, 4225. Akdeniz, 4641, 4417, Seyran, 4182, 4183, 4184, 4136, 4220, 4319, 4406, 4449, 4508, 4511, 4604, 4629, 4129, 4451, 4610, Şehit Esat Doğruel, 4403, 4402, 4200, Tünel, 4131, 4110, 4148, 4208, Dağlı, 4446, 4324, 4408, 4411, 4605, 4645, 4325, 4507, 4523, 4625, 4618, 4804, 4806, 4198, 4448, Narin, 4409, 4205, 4601/1. ve 4625/1. Sokağa 12: 00-12: 30 saatleri arasında Arıza Kaynaklı çalışma nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Dörtyol İlçesi Özerli mahallesi Alparslan Türkeş, 739 Nolu, 735 Nolu Sokaklarına 11: 00-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Erzin İlçesi Bahçelievler Mahallesi İbrahim Sıtkı Kara, İzgiler, Karamustafalı Mahallesi Çallı İbrahim, Ikıllar sokak ile Yeni Mahalle Refik Özsoy, Muhtar Ahmet Salih Özsoy, Orhan Kemal, Zümrüt, Özsoylar, İsmail Efendi, Cavidan Özmen, Elif, Gül Ağacı Sokaklarına 9: 30-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Erzin İlçesi Mahmutlu Mahallesi Piri Reis, Uzun Hasanlı, Özgün, Haliller Sokakları ile Yeni Mahalle Fuzuli, Orhan Kemal, Özsoylar Sokağa 10: 00-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

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