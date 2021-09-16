Elektrik Kesintisi

18. 09. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Altınözü İlçesi Kozkalesi Mahallesi, Kozkalesi, Kozkalesi/38, Kozkalesi/14, Kozkalesi/32, Kozkalesi/31, Kozkalesi/34, Kozkalesi/29, Koakalesi/51, Kozkalesi/39 ve Kozkalesi/37 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Avsuyu Mahallesi Tütün, Yasemin, Yıldız, Zeytinlik, Ziyaret, Şener, Ateş, Bahar, Evren, Güneş, Kaplan, Kozluca, Manolya, Temel, 1, 1. Barbaros, 2. Akıncılar, 38 Konut Alanı, Aslan, Barbaros, Gül, Karanfil, Kastal, Reis, Zafer, Çeşme, Kılınç, Saray, 2, Baraj, Hac Yolu, Uzay, Yıldırım, Zümrüt, Atatürk, Batı, Kanarya, Mezarlık, Akıncılar, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu), Kurtuluş, Fatih, Yarseli Sulama Birliği, Melek, Temel (Yeni Avsuyu), Yaprak, Peri, Kurtuluş, Fatih (Yeni Avsuyu), Kartal, Uzay (Yeni Avsuyu), Evren (Yeni Avsuyu), Batı (Yeni Avsuyu), Cumhuriyet, Atatürk (Yeni Avsuyu), Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/2, Yarseli Sulama Birliği/1, Mezarlık/2, Gül/2, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/4, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/11 Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/15, Avsuyu-Bohşin Yolu, Hac Yolu/1, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/30, 38 Konut Alanı/2, Kastal/2, Baraj/1, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/7, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/6 ve Baraj/3 Sokak, Apaydın Mahallesi Übeydiye Sokak, Demirköprü Mahallesi Yurtsever ve Avsuyu-Bohşin Yolu Sokağa 9: 30-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Karaağaç Cumhuriyet Mahallesi Kültür, 741, 716, 713, 711, 714, 721, 725, 832, 731, 792 Sokak ve Karaağaç Şarkonak Mahallesi Şehit Umut Sakaroğlu (Şarkonak) Sokağa 9: 00-18: 00 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Tülek Mahallesi Tülek ve Yazı Sokağa 9: 30-18: 30 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Harbiye Mahallesi 4824, Hatip, Şair, 4705, 4823, 4716, Harbiye 1, 4825, Harbiye, 4707. ve Mezbaha Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Aknehir Mahallesi 8, Nahırlı, 24, 1. Çıkmaz, Nahırlı (Pınarbaşı), 25. ve 8544. Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Dörtyol İlçesi Yeşilköy Mahallesi Çakıloğlu, Yeşil, Aslanlar, Çelik, Yağmur, Nur, Devlet Demir Yolu, Hoca Ahmet Yesevi, Ş. Muhsin Ataç, Sahil Yolu 1, Sahil Yolu 2, Çaykara, İlhanlar, Bağlar, İnönü, Barbaros, Kallicek, Küllücüler, İslamoğlu, Akasya, Açelya, Değirmenbaşı, Gülçınar, Kireçocağı, Menekşe, Yasemin, Ziya Paşa, İnönü, Akdeniz, Kireçocağı, E, 5 karayolu, Çaykara, Düşüncem, Hatay, Orhan Veli, Deniz Sokaklarına 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın İskenderun İlçesi Büyükdere Mahallesi Topallar/2 ve Topallar/4 Sokağa 9: 15-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Terzihüyük Mahallesi Merkez, 8401, 8412, 8413, 8414. ve 8415. Sokağa 10: 00-18: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Meydan Mahallesi Sahil, Ali Silmen Ekşi, Uludağ, 5267, 5269, 5287. ve Sahil/1. Sokağa 9: 30-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Kışlak Mahallesi Şht. Ramazan, Atatürk, Cumhuriyet, Gültepe, Çerçi, Atatürk (Kurtuluş), Kızılgöl Mevki, Kuyubaşı, Pınar, Yavuz Selim, Coşkun, Karanfil, Çuhadar, Aylin Kaya, Sürütme Mevki, Cumhuriyet (Kurtuluş), Mezarlık, Yetişkin, İnci, Kışlak/21, Atatürk/4, Kışlak/8, Pınar/3, Yeni Camii/1, Kışlak/6, Kışlak/3, Yeni Camii/2 ve Kışlak/14 Sokağa 9: 30-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

Üniversiteyi ailenizin yanında mı okumayı tercih edersiniz başka bir şehirde mi? — Haberler.com (@Haberler) September 16, 2021

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