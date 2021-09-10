Elektrik Kesintisi

Uludağ Elektrik Dağıtım A. Ş. Çanakkale İşletme Bakım Mühendisliğinden yapılan açıklamaya göre;Çanakkale trafo merkezinde yapılacak olan arıza onarım çalışması kapsamında görselde belirtilen tarih ve belirtilen yerlerde elektrik kesintisi uygulanacaktır.