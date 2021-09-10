Elektrik Kesintisi
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Elektrik Kesintisi

Elektrik Kesintisi
Habermetre - Haberler | Toplum

Uludağ Elektrik Dağıtım A. Ş. Çanakkale İşletme Bakım Mühendisliğinden yapılan açıklamaya göre;Çanakkale trafo merkezinde yapılacak olan arıza onarım çalışması kapsamında görselde belirtilen tarih ve belirtilen yerlerde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Uludağ Elektrik Dağıtım A. Ş. Çanakkale İşletme Bakım Mühendisliğinden yapılan açıklamaya göre;

Çanakkale trafo merkezinde yapılacak olan arıza onarım çalışması kapsamında görselde belirtilen tarih ve belirtilen yerlerde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

10. 09. 2021 12: 10

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: Habermetre

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