Elektrik Kesintisi

11. 09. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek YerlerHatay'ın Altınözü İlçesi Kozkalesi Mahallesi, Kozkalesi, Kozkalesi/9, Kozkalesi/34, Kozkalesi/8. ve Kozkalesi/36 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

11. 09. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Altınözü İlçesi Kozkalesi Mahallesi, Kozkalesi, Kozkalesi/9, Kozkalesi/34, Kozkalesi/8. ve Kozkalesi/36 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Gökmeydan Mahallesi 32, Atatürk, 25, 26, 27, 103 ve 33 Sokağa 7: 00-15: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Büyükçat Mahalesi, Atatürk, 24, 10, 21, 22, 14, 11, İnönü, 7, 5, Nehir, 19, 20, 15, 8210, 8215, 8224, 8228, Atatürk 11 ve 8223. Sokak ile Özbek Mahallesi, Merkez, 8102, 8109, 8110, 8114. ve Özbek Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Erzin İlçesi Bahelievler Mahallesi Zümrüt, Hızar, Topaloğlu sokak, Mahmutlu Mahallesi Piri Reis, Temizler, Özgün, Haliller, Ömer Bölükbaşı Sokak ile Yeni Mahalle Fuzuli, Kırmıtlı, Muhtar Ahmet Salih Özsoy, Orhan Kemal, Özsoylar, İsmail Efendi, Faik Ahmet Barutçu, Uzun Hasanlı, Kumrular, Lütfi Hoca, Akınlar, Akyollar, Gül Ağacı, Anılar, Karanfil Sokaklarına 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Hassa İlçesi Yeni Mahalleye 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Hassa İlçesi Yeni Mahalle Şehit Polis Murat Bulkan Sokak, 15 Kasım Mahallesi Bahri Gölge Sokağa 9: 30-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın İskenderun İlçesi Cırtıman Mahallesi Atik Suyu Sokağa 9: 00-18: 00 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kırıkhan İlçesi Alsancak, Attutan, Karadurmuşlu, Reşatlı Mahallesine 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kumlu İlçesi Hamam Mahallesi, Yeniköy, Curcurum ve Ahmet Kırat Sokakları, Hatayhamamı Mahallesi, Şarkhamamı, Pürdeloğlu, 1103, Cumhuriyet, Çelikler, Ahmet Kırat ve 1101 Sokakları, ve Kelli Mahallesi, Gençosman, Mimarsinan, Okul, Cumhuriyet, Mustafa kemal, Yeni, Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Sokaklarına 9: 00-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Terzihöyük Mahallesi, Merkez, 8401, 8402, 8403, 8404, 8405, 8406, 8410, 6955. Sokaklarına 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Çakı Mahallesi Çakı, Çakı/1 ve Çakı/4 Sokağa 9: 00-13: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Kışlak Mahallesi Şht. Ramazan, Atatürk, Cumhuriyet, Gültepe, Çerçi, Atatürk (Kurtuluş), Kızılgöl Mevkii, Kuyubaşı, Pınar, Yavuz Selim, Coşkun, Karanfil, Çuhadar, Aylin Kaya, Sürütme Mevki, Cumhuriyet (Kurtuluş), Mezarlık, Yetişkin, İnci, Kışlak/21, Atatürk/4, Kışlak/8, Pınar/3, Yeni Camii/1, Kışlak/6, Kışlak/3, Yeni Camii/2 ve Kışlak/14 Sokak na 9: 45-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

Kaynak: Habermetre