Elektrik Kesintisi

09. 09. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek YerlerHatay'ın Altınözü İlçesi Kamberli Mahallesi, Kamberli, Kamberli7 ve Kamberli8 Sokak, Kozkalesi Mahallesi, Kozkalesi, Kozkalesi/38, Kozkalesi/9, Kozkalesi/14, Kozkalesi/32, Kozkalesi/31, Kozkalesi/17, Kozkalesi/25, Kozkalesi/34,...

09. 09. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Altınözü İlçesi Kamberli Mahallesi, Kamberli, Kamberli7 ve Kamberli8 Sokak, Kozkalesi Mahallesi, Kozkalesi, Kozkalesi/38, Kozkalesi/9, Kozkalesi/14, Kozkalesi/32, Kozkalesi/31, Kozkalesi/17, Kozkalesi/25, Kozkalesi/34, Kozkalesi/8, Kozkalesi/29, Koakalesi/51, Kozkalesi/36, Kozkalesi/21, Kozkalesi/39, Kozkalesi/22, Kozkalesi/27, Kozkalesi/41 ve Kozkalesi/37 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Apaydın Mahallesi Merkez, Hasan-Hüseyin, Merkez/27 ve Apaydın/6 Sokak, Bohşin Mahallesi Bohşin, Bohşin/11, Bohşin/12, Bohşin/15, Bohşin/7, Bohşin/9, Bohşin/4, Bohşin/6, Bohşin/5, Bohşin/13, Bohşin/3, Bohşin/10 ve Bohşin/16 Sokağa 9: 00-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Akçalı Mahallesi Sahil, Sahil Lagos Sitesi, Sahil (İnce Kum), Sahil Zümrüt Sitesi, Gökkuşağı 2. Sitesi, Sahil(Orontes Sitesi), Sahil(Beyaz Yunus) Sitesi, Sahil(Mercan Köy Sitesi) ve Gökkuşağı(Yıldız Sitesi) Sokağa 7: 00-15: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Hüyük Mahallesi Hürriyet, Küme Evleri, 1. İnci, 1/1. ve Atatürk Sokağa 9: 15-18: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Gülcihan Mahallesi Atatürk ve Gülcihan/13 Sokağa 9: 00-18: 00 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Belen İlçesi İssume Mahallesi 37, 47, 46, 48, 49, 41, 39 ve 41/1 Sokağa 9: 00-13: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Büyükçat Mahalesi, Atatürk, 24, 10, 21, 22, 14, 11, İnönü, 7, 5, Nehir, 19, 20, 15, 8210, 8215, 8224, 8228, Atatürk 11 ve 8223. Sokak ile Özbek Mahallesi, Merkez, 8102, 8109, 8110, 8114. ve Özbek Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın İskenderun İlçesi Akçay Mahallesi Baglıca ve Avluk Sokak ve Orhangazi Mahallesine 9: 00-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın İskenderun İlçesi Bekbele Mahallesi 48_1, 51, Anafartalar, Bekbelek, Fatih Sultan, Tuna, İstiklal/1, 41_2, 42_2, 43_1, 45_2, 63/2, Mimar Sinan/1, 40_2, 123_1, 49_1, Alpaslan, Kurtuluş, 65. Menderes, 65/1 ve 41/1 Sokağa 9: 30-18: 30 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kırıkhan İlçesi Baldıran Mahallesi, Baldıran iskanı, Baldıran Sokakları, Başpınar Mahallesi, Tof, Başpınar, Höyük, Hırsızpınar, Başpınar/9, Başpınar/6, Başpınar/1, Başpınar/2 ve Başpınar/14 Sokakları, Çataltepe, Çiloğlanhüyüğü Mahallesi, İsken, Çiloğlan ve Ertuğrulgazi/3 Sokakları, Gölbaş Mahallesi, Atatürk, Yeşil ve 2. Atatürk Sokaları, İçada Mahallesi, İçada, İçada/9, İçada/10 ve İçada/13 Sokakları, Kamberlikaya Mahallesi, 1. Mevki, 5. Mevki, 3. Mevki, 2. Mevki, 6. Mevki, 4. Mevki ve 6. Mevki/4 Sokakları, Mahmutlu Mahallesi, Mahmutlu ve Koyuncu Hüyüğü Sokakları, Muratpaşa Mahallesi, Karakol, Köprü, Han, Muratpaşa/1, Han/3 ve Muratpaşa/5 Sokakları, Kızılkaya Mahallesi, Dağ, İskan ve Merkez Sokakları, Narlıhopur Mahallesi, Kümeevleri Çiflik Mevki ve Hallalar Mezrası/1 Sokakları, Özkızılkaya Mahallesi, Burunkızılkaya, Özkızılkaya, Özkızılkaya/8, Özkızılkaya/2, Özkızılkaya/15, Özkızılkaya/11, Özkızılkaya/3 Özkızılkaya/9 ve Özkızılkaya/7 Sokakları, Sucuköy Mahallesi ve sucu Sokakları, Torun Mahallesi, Torun ve Torun/3 Sokakları, Adalar Mahallesi, Adalar Sokak, Yalankoz Mahallesi, Aygırgölü, Yalangoz, Aydınlı ve Yalangoz/3 Sokaklar, Aygırgölü Mahallesi, Aygırgölü ve Kümeevler Sokakları, Çamsarı Mahallesi, Çamsarı, Acerköy, Kürtnasır, Çamsarı/17 ve Çamsarı/4 Sokakları, Demirkonak Mahallesi, Demirkonak Sokak, Gültepe Mahallesi, Aydınlı, İskan, Kanatlımezrası, Göktepe Çiftliği ve Çorum Sokakları, ve İncirli Mahallesi, İncirli, Perişan, İncirli/6, İncirli/5, İncirli/4, İncirli/12 ve İncirli/8 Sokaklarına 10: 00-14: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kumlu İlçesi Hamam, Hatayhamamı ve Kelli Mahallesine 9: 00-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kumlu İlçesi Kaletepe Mahallesi, Menekşe, Cami, Fırat, Ömür, Okul, Sakin ve Ender Sokaları, Kelli Mahallesi, Gençosman, Mimarsinan, Okul, Cumhuriyet, Mustafa Kemal, Yeni, Mehmetakif Ersoy ve İstklal Sokakları, Akpınar Mahallesi, Dural, Demirler, Bahadırlı, İşal, Taş, Mustafa Kemal, Gazi, Kısmet, Koç, Serindere, Kurudal, Kızıldağ, Sürer, Rüzgar, Aktepe, Atatürk, Şehitler, Akpınar ve Cumhuriyet Sokakları, Hamam Mahallesi, Yeniköy, Curcurum ve Ahmet Kırat Sokakları, ve Hatayhamamı Mahallelesi, Şarkhamamı, Pürdeloğlu, 1103, Cumhuriyet, Çelikler, Ahmet Kırat ve 1101 Sokaklarına 10: 00-14: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Bağlar ve Bahçelievler Mahallelerine 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Uzunbağ Mahallesi Belediye, Tepe, Ziyaret, Hızır, Elvan, Nilüfer ve Ferah Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Kışlak Mahallesi Şht. Ramazan, Atatürk, Cumhuriyet, Gültepe, Çerçi, Atatürk (Kurtuluş), Kızılgöl Mevkii, Kuyubaşı, Pınar, Yavuz Selim, Coşkun, Karanfil, Çuhadar, Aylin Kaya, Sürütme Mevki, Cumhuriyet (Kurtuluş), Mezarlık, Yetişkin, İnci, Kışlak/21, Atatürk/4, Kışlak/8, Pınar/3, Yeni Cami/1, Kışlak/6, Kışlak/3, Yeni Cami/2 ve Kışlak/14 Sokağa 9: 30-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

Kaynak: Habermetre