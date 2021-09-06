Elektrik Kesintisi

08. 09. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek YerlerHatay'ın Altınözü İlçesi Enek Mahallesi Enek ve Enek/21 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

08. 09. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Altınözü İlçesi Enek Mahallesi Enek ve Enek/21 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Kisecik Mahallesi, Yavuz Selim, Avşar, Ali Can, Derviş, Değirmen, Aydınlı, Köse, Atatürk, 2026, 2027, Yavuz Selim/1 ve Aydınlı/3 Sokağa 9: 00-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Akevler Mahallesi 2. Akevler, 9. Akevler, Fahri Korutürk, Namık Kemal Atahan, Rüstem Tümer Paşa ve Mahmut Yanaray Sokak, Emek Mahallesi 1. Ümit, 2. Bahçeli, 31, Rüstem Tümer Paşa, Ümit, Şen, Şht. M. Ali Demirbüken, 2. Ümit ve 3. Ümit Sokağa 12: 00-17: 00 saatleri arasında Arıza Kaynaklı çalışma nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Akevler Mahallesi 7, 1. Alan, 18, 4. Alan, Namık Kemal Atahan, Rüstem Tümer Paşa, 1, 10, 435, 12, 2, 2. Alan, 3. ve 3. Alan Sokak, Emek Mahallesi Şehit Hasan Alkan Çıkmazı, 31, 33, 37, 39, Rüstem Tümer Paşa, Ümit, 1. Çıkmaz, 2. Çıkmaz ve 35. Sokağa 13: 00-15: 00 saatleri arasında Arıza Kaynaklı çalışma nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Hüyük Mahallesi Pınarbaşı, Hürriyet ve Atatürk Sokağa 9: 15-18: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Aşağı Kepirce Mahallesi Siteler, Bahar Kent, 1. Sokak, Eski Çengen Yolu, 2. Sokak ve 1 Sokağa 7: 00-15: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Gözcüler Mahallesi 59, 68, Şehit Jandarma Er Metin Kirmit, 60, 67, 70, 150, 146, 121, 119, Tarlabaşı, Şehit Jandarma Er Metin Kirmit/3 ve Hacıahmetli Mücavir/1 Sokağa 11: 30-19: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Belen İlçesi Derebahçe Mahallesi Akasya, Papatya, Saray, Türkmen, Girne, Özden, Cemil Yılmazlar, 17 Sokak ve Sarımazı Mahallesi Köşk, Tuna, Bahçeli, Girne, Selvi, Spor, 21 ve 22 Sokağa 9: 00-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Hassa İlçesi Aktepe, Küreci Mahallesine 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kumlu İlçesi Akkerpiç Mahallesine 9: 00-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Yeni ve Kurtuluş Mahallelerine 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Uzunbağ Mahallesi UğurMumcu, Meryem, Şahin, Çiçek, Kadife, Vatan, Karanfil, Konar ve Mızraklı Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

Kaynak: Habermetre