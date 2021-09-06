Elektrik Kesintisi

07. 09. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek YerlerHatay'ın Altınözü İlçesi Kamberli Mahallesi, Kamberli, Kamberli7 ve Kamberli8 Sokak, Kozkalesi Mahallesi, Kozkalesi, Kozkalesi/38, Kozkalesi/9, Kozkalesi/14, Kozkalesi/32, Kozkalesi/31, Kozkalesi/17, Kozkalesi/25, Kozkalesi/34,...

07. 09. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Altınözü İlçesi Kamberli Mahallesi, Kamberli, Kamberli7 ve Kamberli8 Sokak, Kozkalesi Mahallesi, Kozkalesi, Kozkalesi/38, Kozkalesi/9, Kozkalesi/14, Kozkalesi/32, Kozkalesi/31, Kozkalesi/17, Kozkalesi/25, Kozkalesi/34, Kozkalesi/8, Kozkalesi/29, Koakalesi/51, Kozkalesi/36, Kozkalesi/21, Kozkalesi/39, Kozkalesi/22, Kozkalesi/27, Kozkalesi/41 ve Kozkalesi/37 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Apaydın Mahallesi Merkez, Hasan-Hüseyin, Merkez/27 ve Apaydın/6 Sokak, Bohşin Mahallesi Bohşin, Bohşin/11, Bohşin/12, Bohşin/15, Bohşin/7, Bohşin/9, Bohşin/4, Bohşin/6, Bohşin/5, Bohşin/13, Bohşin/3, Bohşin/10 ve Bohşin/16 Sokağa 9: 00-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Arpaçiftlik Mahallesi Atatürk, Cemil Duman Sokak ve Gözcüler Atatürk, Belediye, Paşa, Cumhuriyet, Selvi, Meltem, Amanos, Çelik, Sağlık ve Tarlabaşı Sokağa 13: 30-18: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Arpaçiftlik Mahallesi Çiftlik ve Pınarlar Sokağa 9: 30-18: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Hüyük Mahallesi 2. Nci(Sayar), 3. Ncü(Sayar), 1. Nci(Sayar), Cumhuriyet, Atatürk ve 1 Nolu Çıkmaz Sokağa 9: 00-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Madenli Mahallesi Atatürk, İdil, Halil Çıplak, Pr. Dr. İskender Sayek, Ahmet Harbiyeli, 15, 18, 36, 14, 65, 64, 68, 46, 68, 46, 49_1, Madenli/1, Madenli/12, Madenli/10 Sokak ve Üçgüllük Mahallesi 10 Sokağa 7: 00-15: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Belen İlçesi Halilbey Mahallesine 9: 00-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Harbiye Mahallesi, 4127, 4138, 4139, Kızılay, Spor, Saha, Taç, Yaşar Doğu (Hürriyet), 4609, 4904, 4906, 4913, 4926, 940, 4941, Asım Gündüz, Bahçeci, Cumhuriyet, Destan, Mustafa Dağıstanlı, Yatır, Yaşar Doğu, Çiftlik, İnönü 4, 4001, 4003, Altındağ, Bağlar, Cengiz Topel, Fulya, Karanfil 1, 4945, 4005, 4057, Karşıyaka (Esenbulak), 4025, Umut, 912, 4929, Yalı, Çetin Emeç, 4007, 4032, Ahmet Ayık, Esenler (Esenbulak), Şeyh Yusuf Hekim, 4114, 4123, 4140, Emirgan, Özgür, 4905, 4115, 4223, Emek, Akasya 1, 4132, Karşıyaka, 4039, Esenler, 4928. Kandil, Kıyı, 4109, 4034, 4930, Akçaağaç, Nehir 1, 4803, 4914, 4956, 4909, Haliç, Dinç 1, 4141, Dumlupınar, 4923, 4910, 4917, 4907, 4184, 4952, 4960, Dalgıç, Devran, 4937, 4912, 4922, Galata, 4119, Hastane, 4150, 4178, 4131, 4033, 4804, Ümit 1, 4901, 4902, 4830, 4911, 4924, 4951, 4953, Ferah, Arif, 4188, 4900. ve 4916. Sokağa 10: 00-12: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Hassa İlçesi Akbez Mahallesi Değirmen (Salmanuşağı) Sokağa 9: 00-13: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kırıkhan İlçesi Alsancak, Cumhuriyet, Karadurmuşlu Mahallesine 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kumlu İlçesi Hamam, Hatayhamamı ve Kelli Mahallesine 9: 00-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Çamalatı Mahallesi Atatürk, Şehit Bahtiyar Karaca ve Manekşe Sokak ile Kurtuluş Mahallesi Karalar, Gündüz, Tekel ve İstiklal Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

Kaynak: Habermetre