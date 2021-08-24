Elektrik Kesintisi
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Elektrik Kesintisi

Elektrik Kesintisi
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26. 08. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek YerlerHatay'ın Altınözü İlçesi Kozkalesi Mahallesi Kozkalesi, Kozkalesi/9, Kozkalesi/17, Kozkalesi/25, Kozkalesi/21, Kozkalesi/39, Kozkalesi/22, Kozkalesi/27 ve Kozkalesi/41 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle...

26. 08. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Altınözü İlçesi Kozkalesi Mahallesi Kozkalesi, Kozkalesi/9, Kozkalesi/17, Kozkalesi/25, Kozkalesi/21, Kozkalesi/39, Kozkalesi/22, Kozkalesi/27 ve Kozkalesi/41 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Kisecik Mahallesi, Yavuz Selim, Avşar, Ali Can, Derviş, Değirmen, Aydınlı, Köse, Atatürk, 2026, 2027, Yavuz Selim/1 ve Aydınlı/3 Sokağa 9: 00-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Madenli Mahallesi Şehit Er Bülent Harbiyeci, Lale, Pr. Dr. İskender Sayek(Çankaya), Yangın, Pr. Dr. İskender Sayek ve 89 Sokağa 9: 00-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Arpaçiftlik Mahallesi Adalar, Atatürk, Pınarlar ve Cemil Duman Sokağa 9: 15-18: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Belen İlçesi Muhlisaili Mahallesi Ş. Uz. Ç. Mevlüt Küçül, Kayalık, Kurtuluş, Nural, Cevizli, Gedik, Kanat, Maraşal Çakmak ve Zafer Sokağa 9: 00-18: 00 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Belen İlçesi Muhlisali Mahallesi Ferah, Kurtuluş, Çalışkan ve Maraşal Çakmak Sokağa 9: 30-18: 30 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın İskenderun İlçesi Azganlık Mahallesi Erikli ve Eğrelik Sokağa 9: 00-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kırıkhan İlçesi İncirli Mahallesine 11: 00-14: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kumlu İlçesi Akkerpiç Mahallesine 9: 00-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Payas İlçesi Karbeyaz Mahallesi Karbeyaz, Maden, 413. ve Kozludere Mahallesi Kozludere/11, Kozludere/4 Sokaklarına 9: 30-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Uzunbağ Mahallesi Hızır, Elvan ve Ferah Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

Kaynak: Habermetre

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