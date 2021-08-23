Elektrik Kesintisi

24. 08. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek YerlerHatay'ın Altınözü İlçesi Kamberli Mahallesi Kamberli, Kamberli7 ve Kamberli8 Sokak, Kozkalesi Mahallesi Kozkalesi, Kozkalesi/38, Kozkalesi/9, Kozkalesi/14, Kozkalesi/32, Kozkalesi/31, Kozkalesi/17, Kozkalesi/25, Kozkalesi/34,...

24. 08. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Altınözü İlçesi Kamberli Mahallesi Kamberli, Kamberli7 ve Kamberli8 Sokak, Kozkalesi Mahallesi Kozkalesi, Kozkalesi/38, Kozkalesi/9, Kozkalesi/14, Kozkalesi/32, Kozkalesi/31, Kozkalesi/17, Kozkalesi/25, Kozkalesi/34, Kozkalesi/8, Kozkalesi/29, Koakalesi/51, Kozkalesi/36, Kozkalesi/21, Kozkalesi/39, Kozkalesi/22, Kozkalesi/27, Kozkalesi/41 ve Kozkalesi/37 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Büyükdalyan Mahallesi 2. Küme Evler, Merkez ve Arpatepe'ye 9: 00-13: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Kisecik Mahallesi, Yavuz Selim, Avşar, Ali Can, Derviş, Değirmen, Aydınlı, Köse, Atatürk, 2026, 2027, Yavuz Selim/1 ve Aydınlı/3 Sokağa 9: 00-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Gökmeydan Mahallesi 32, Atatürk, 25, 26, 27, 103 ve 33 Sokağa 9: 00-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Hüyük Mahallesi 2. Nci(Sayar), 3. Ncü(Sayar), 1. Nci(Sayar), Cumhuriyet, Atatürk ve 1 Nolu Çıkmaz Sokağa 9: 15-18: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Büyükçat Mahallesi, Atatürk, 22, 7. ve Nehir Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Dörtyol İlçesi Yeşilköy Mahallesi Ş. Muhsin Ataç Sokak, Değirmen Başı Sokak, E-5 Sokak, Devlet Demir Yolları Sokak, Yağmur Sokak, Sahil Yolu 1 Sokak, Sahil Yolu 2 Sokak, Hoca Ahmet Yesevi Sokak, İlhanlar Sokak, Deniz Sokak, Hatay Sokak, Düşüncem Sokak, Çaykara Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Dörtyol İlçesi Yeşilköy Mahallesi, İnönü, Akdeniz, Açelye, Menekşe sokaklarına 9: 30-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Hassa İlçesi Mazmanlı Mahallesine 10: 00-14: 00 saatleri arasında Arıza Kaynaklı çalışma nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın İskenderun İlçesi Cırtıman Mahallesine 9: 00-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kırıkhan İlçesi Gültepe Mahallesine 10: 00-14: 00 saatleri arasında Arıza Kaynaklı çalışma nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kumlu İlçesi Hamam, Hatayhamamı ve Kelli Mahallesine 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Konuk ve Nergizli Mahallelerine 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

Kaynak: Habermetre