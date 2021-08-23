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Elektrik Kesintisi

Elektrik Kesintisi
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25. 08. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek YerlerHatay'ın Arsuz İlçesi Arpaçiftlik Mahallesi Atatürk, Cemil Duman Sokak ve Gözcüler Atatürk, Belediye, Paşa, Cumhuriyet, Selvi, Meltem, Amanos, Çelik, Sağlık ve Tarlabaşı Sokağa 10: 00-18: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle...

25. 08. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Arsuz İlçesi Arpaçiftlik Mahallesi Atatürk, Cemil Duman Sokak ve Gözcüler Atatürk, Belediye, Paşa, Cumhuriyet, Selvi, Meltem, Amanos, Çelik, Sağlık ve Tarlabaşı Sokağa 10: 00-18: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Arpaçiftlik Mahallesi Çiftlik, Akdeniz, Akdeniz/Meşe ve Pınarlar Sokağa 9: 15-12: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Nergizlik Mahallesine 9: 00-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Madenli Mahallesine 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım Çalışması çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Belen İlçesi Bakras Mahallesi Mehmet Okur, Dar, Depo, Güngör, Maraşal Çakmak, Kavaklı, Sümbültepe, Şevket Çalışkan, Dere Sokak ve Cumhuriyet Mahallesi Çatal, Şevket Çalışkan, Ceylan, Hacı Yusuf, Maraşal Çakmak, Adnan Menderes, Adnan Menderes1 Sokağa 9: 00-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Belen İlçesi Bakras Mahallesi Ali Güllü, Bozkurt, Depo, Mesken, Elçibey, Kavaklı, Şevket Çalışkan, Dere, Şevket Çalışkan/1 Sokak ve Cumhuriyet Mahallesi Yıldırım Beyazıt, Şevket Çalışkan, Ali Güllü, Ceylan, Fatih, Yunus Sokağa 9: 30-18: 30 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Belen İlçesi Fatih Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman Sokak ve Müftüler Mahallesine 9: 00-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kumlu İlçesi Akkerpiç Mahallesine 9: 00-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Payas İlçesi Kozludere Mahallesi; Kozludere/11 Sokağa 9: 30-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Değirmenbaşı Mahallesi, Defne, Vatan, Zafer, Manastır, Tomruksuyu Mahallesi Uğur Mumcu, Ziyaret, 1204, Uzunbağ Mahallesi Belediye, Delil, Erik, Ulus, Guli, Okul, Sümbül, Tepe, Antakya Samandağ, Çevlik, Çınar, Büyükçat, Filiz, Nehir, Palamut, Ziyaret, Hızır, Elvan, Nilüfer, Uzun, Antakya-Samandağ, Kibrit, Ulus (Cumhuriyet), Uğur Mumcu, Neşe, Gül, Al, Meryem, Mezarlık, Çam, Yıldız, İstiklal, Papatya, Şahin, Çiçek, Kadife, Meşe, Huzur, Stadyum, Mercan, Bahçe, Vatan, Zafer, Çoban, Ferah, Çimen, Saray, Ordu, Çay, Akasya, Değirmenbaşı, Menekşe Ümit, Yasemin, Pınar, Özgür, Karanfil, Konar, Mızraklı, Ulus (Yeni), 158-, Gazi-, 308-, 322-, 331-, 186-, Irmak, 2559 sokak, Fidanlı Mahallesi Atatürk, 95, 2703. ve 2713. Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

Kaynak: Habermetre

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