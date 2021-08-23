Elektrik Kesintisi

23. 08. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek YerlerHatay'ın Arsuz İlçesi Akçalı Mahallesi Papatya, Selvi, Zambak, İnci, İsmet İnönü, Değirmen, Fevzi Çakmak, Gül, Cemal Gürsel, 1. Yol, Menekşe, Sabah, Doç. Dr.

23. 08. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Arsuz İlçesi Akçalı Mahallesi Papatya, Selvi, Zambak, İnci, İsmet İnönü, Değirmen, Fevzi Çakmak, Gül, Cemal Gürsel, 1. Yol, Menekşe, Sabah, Doç. Dr. Yücel Çam (Yenişehir), Fırtına (Yenişehir), Manolya, Namık Kemal, Nergis, Selvi (Yenişehir), Yonca, İnci (Yenişehir), Levent, Fulya, Bahadır, Gümüş, Sezer, İsmet İnönü (Yenişehir), Lale, Yasemin, Şeker, Fırtına, Atatürk, Fidan, Filiz, Doç. Dr. Yücel Çam, Şafak, Zemzem, Badem, Orkide, Doğa, Topalı, Çağdaş, Çengel ve 5 Sokak ile Beyköyü Mahallesine 1: 00-5: 00 saatleri arasında 3. Şahıs çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Arpaçiftlik Mahallesi Atatürk, Cemil Duman Sokak ve Gözcüler Atatürk, Belediye, Paşa, Cumhuriyet, Selvi, Meltem, Amanos, Çelik, Sağlık ve Tarlabaşı Sokağa 9: 15-18: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Arpagedik Mahallesi Cumhuriyet ve Okul Sokağa 10: 00-18: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Madenli Mahallesi Şehit Er Bülent Harbiyeci, Lale, Süme, Yangın, Atatürk, İdil, Halil Çıplak, Pr. Dr. İskenderun Sayek, Ahmet Harbiyeli, 15, 18, 36, 150, 14, 65, 69, 68, 236, 89, 46, 151, 853/1, 874, 916, Yangın/1, Madenli/12 ve Madenli/10 Sokağa 9: 00-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Belen İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Yıldırım Beyazıt, Çamdede, Çatal, Akşemsettin, Fatih, Kayadibi, Adnan Menderes, Yunus ve Ötüken Sokağa 9: 00-18: 00 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Belen İlçesi Ötençay ve Şenbük Mahallesine 9: 00-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Belen İlçesi Sarımazı Mahallesi Seyran Sokak, Cumhuriyet Mahallesi Seyranlık, Şehit Üsteğmen Mehmet Başar, Menekşe, Adnan Menderes ve Pazaryeri Sokağa 9: 30-18: 30 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Dörtyol İlçesi Karakese Mahallesi; Uzunok, Soylular, Çağlalık, Payas, Özerli Mahallesi; M Kemal Duduoğlu, 734 Nolu, 733 Nolu, 735 Nolu, Dikilitaş Sokaklarına 9: 30-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Dörtyol İlçesi Özerli Mahallesi; Çifte Kuyular, 5. Çiftçi Yolu, Karakese Mahallesi; Kılınçoğlu Sokaklarına 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Hassa İlçesi Tiyek, Dedemli Mahallesine 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kumlu İlçesi Hamam, Hatayhamamı ve Kelli Mahallesine 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Konuk Mahallesi, Özmen, Kiraz, Çakıl, Jandarma, Emek, Sağlık ve Sadettin Çıray Çiftliği Sokaklarına 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Mağaracık Mahallesi, Kır, Mavi, Mehtap, Mis, Nar, Nergis, Nur, Papatya, Pınar, Sahil, Soğuksu, Siteler, Uğur Mumcu, Hürriyet, Zeytin, Çınar, Çiçek, İpek, Bulut, Cumhuriyet (Atatürk), Defne, Hazan, Erenler, Fulya, Kasırga, Laleli, Mercan, Saray, Yaman, Ramih Sat, Zekat, Ay, Bahar, Barış, Abdi İpekçi, Karanfil, Cumhuriyet, Ciddi, Dut, Başak, Menekşe, Yeni, İstiklal, Bahçe, Üzümbağı, Mezarlık, Nilüfer, Fevzi Düzel (Atatürk), Gül, Zambak, Ziyaret, Söğüt, Yasemin, Çamlıbel, Onur, Elvan, Huzur, Adil, Pilot, Serin, Kanarya Hür, Neşe, Mazi, Hidayet, Söğüt 2, 7152, 7153, 7161, 7162, 7163, 7166, 7170, 7172, 7173, 7174, 7175, 7178, 7179, 7182, Hazan/1, Uğur Mumcu/1 ve 6451. Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Çiğdede Mahallesi Sivas Şehitleri, Tünel, Umut, 83, 184, 10, 6121. ve Umut 1 Sokağa 9: 30-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Kurtderesi Mahallesi 226, Sivas Şehitleri, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 61, Adem Nural, Berber, Berrak, Beyaz, Can, Derya, Dibe, Fırat, Gül, Kardelen, Ata Berrak, Orhan Veli, Sait Döner, Tepe, Tünel, Yıldırım, Çifte Kastal, 230, 231, Dere, Gündüz, Nur, Sedef, Çıkmaz, 225, Öğretmen Ali Aslan, Uğurmumcu, 215, 223, 220, 229, 224, 228, 222, 219, 215, 232, 216, 217, 227, 214, 402, 461, 462, 463, 6454, 6455, 6456, 6458, 6460, 6465, 6473. 6474, 6475, 6477, 6478, 6467, 6468, 6469, 6492, 6479, 6480, 6481, 6487, 6500, 6484, 6485, 6489, 6516, 6518, 6520, 6522, 6526, 6527, 6528, 6531, 6822, 6826, 6318, 6532, Kardelen(Vakıflı), Kurtderesi Mah/4, Kurtderesi/3, Sait Döner/1, Kurtderesi/1, 6452. ve Kurtderesi/2 Sokak, Mağaracık Mahallesi Kır, Mavi, Mehtap, Mis, Nar, Nergis, Nur, Papatya, Pınar, Sahil, Soğuksu, Siteler, Uğur Mumcu, Hürriyet, Zeytin, Çınar, Çiçek, İpek, Bulut, Cumhuriyet (Atatürk), Defne, Hazan, Erenler, Fulya, Kasırga, Laleli, Mercan, Saray, Yaman, Ramih Sat, Zekat, Ay, Bahar, Barış, Abdi İpekçi, Karanfil, Cumhuriyet, Ciddi, Dut, Başak, Menekşe, Yeni, İstiklal, Bahçe, Üzümbağı, Mezarlık, Nilüfer, Fevzi Düzel (Atatürk), Gül, Zambak, Ziyaret, Söğüt, Yasemin, Çamlıbel, Onur, Elvan, Huzur, Adil, Pilot, Serin, Kanarya, Hür, Neşe, Mazi, Hidayet, Söğüt 2, 7152, 7153, 7161, 7162, 7163, 7166, 7170, 7172, 7173, 7174, 7175, 7178, 7179, 7182, Hazan/1, Uğur Mumcu/1 ve 6451. Sokağa 15: 00-16: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Kışlak Mahallesi, Şht. Ramazan, Atatürk, Cumhuriyet, Gültepe, Mehmet Akif, Çerçi, Atatürk (Kurtuluş), Kızılgöl Mevkii, Kuyubaşı, Pınar, Yavuz Selim, Yeni Cami, Coşkun, Karanfil, Çuhadar, Aylin Kaya, Sürütme Mevki, Cumhuriyet (Kurtuluş), Mezarlık, Yetişkin, İnci, Kışlak/21, Atatürk/4, Kışlak/8, Pınar/3, Yeni Camii/1, Kışlak/6, Kışlak/3, Yeni Camii/2, Kışlak/14 Ve, Yeni Camii/3 Sokak, Arslanyazı Mahallesi, Arslanyazı Sokak, Ayışığı Mahallesi, Ayışığı Sokak, Hisarcık Mahallesi, Hisarcık Sokağa 9: 30-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

Kaynak: Habermetre