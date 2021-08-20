Elektrik Kesintisi
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Elektrik Kesintisi

Elektrik Kesintisi
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22. 08. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek YerlerHatay'ın Antakya İlçesi Güzelburç Mahallesi, İstiklal, Çevre Yolu, E-5 Karayolu, Cemil Meriç, Doğru ve İpekyolu Sokağa 10: 00-13: 00 saatleri arasında 3. Şahıs çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

22. 08. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Antakya İlçesi Güzelburç Mahallesi, İstiklal, Çevre Yolu, E-5 Karayolu, Cemil Meriç, Doğru ve İpekyolu Sokağa 10: 00-13: 00 saatleri arasında 3. Şahıs çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Hacıahmet ve Karagöz Mahallesine 9: 00-13: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Hacıahmetli Mahallesi Hacıahmetli, Hacıahmetli(Mücavir), Hacıahmetli Mücavir/2, Hacıahmetli Mücavir/1 ve Hacıahmetli Mücavir/5 Sokağa 14: 00-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Belen İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Seyranlık, Yeni Camii, Fatih, Şehit Üsteğmen Mehmet Başar, Kayadibi, Maraşal Çakmak, Menekşe, Adnan Menderes, Diler, 50, Kırlangıç ve Pazaryeri Sokağa 9: 00-18: 00 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Belen İlçesi Bakras Mahallesi Ali Güllü, Bozkurt, Mesken, Yavuz Sultan Selim, Elçibey ve Şevket Çalışkan Sokağa 9: 30-18: 30 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Dörtyol İlçesi Özerli Mahallesi; M. Kemak Duduoğlu, Dikilitaş, 734, 735, Payas, Çağlalık, Karakese Mahallesi; Çalışkan, Soylular, Kurudere, Uzunok Sokaklarına 9: 00-17: 00 saatleri arasında TEİAŞ çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Payas İlçesi Çağlalık Mahallesi, Paşa yaylası, Fındık Yaylası, Sokaklarına 9: 00-17: 00 saatleri arasında TEİAŞ çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

Kaynak: Habermetre

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