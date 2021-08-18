Elektrik Kesintisi

20. 08. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek YerlerHatay'ın Altınözü İlçesi Kamberli Mahallesi, Kamberli, Kamberli7 ve Kamberli8 Sokak, Kozkalesi Mahallesi, Kozkalesi, Kozkalesi/38, Kozkalesi/9, Kozkalesi/14, Kozkalesi/32, Kozkalesi/31, Kozkalesi/17, Kozkalesi/25, Kozkalesi/34,...

20. 08. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Altınözü İlçesi Kamberli Mahallesi, Kamberli, Kamberli7 ve Kamberli8 Sokak, Kozkalesi Mahallesi, Kozkalesi, Kozkalesi/38, Kozkalesi/9, Kozkalesi/14, Kozkalesi/32, Kozkalesi/31, Kozkalesi/17, Kozkalesi/25, Kozkalesi/34, Kozkalesi/8, Kozkalesi/29, Koakalesi/51, Kozkalesi/36, Kozkalesi/21, Kozkalesi/39, Kozkalesi/22, Kozkalesi/27, Kozkalesi/41 ve Kozkalesi/37 Sokağa 9: 00-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Altınözü İlçesi Kılıçtutan Mahallesi, Yukarı Meriç, Aşağı Meriç ve Kılıçtutan Sokağa 9: 30-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Serinyol Mahallesi Hatay, Aşık Veysel, Kerim, Hatay (Yeşilova), Çapar, Onur, Sağlık, Seçkin, Diyar, Umut, İnal, İnce, Aslan, Baltacı, Barış, Hamit Doğru, Elif, Emir, Fidan, İlker, Huzur, Kubilay, Malik Akbaş, Toma, Ulusu, Cumhuriyet, Yöndem, Cevahir, Abdi İpekçi, Serkan, Bahar, Zeybek, Gürsoy, Meşe, Ziyaret, İnce/1, İlker/1, Kubilay/1 ve Sağlık/5 Sokağa 15: 00-18: 00 saatleri arasında Arıza Kaynaklı çalışma nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Hüyük Mahallesi Atatürk(Tepe), Pınarbaşı, Hürriyet, Atatürk(Okul) ve Atatürk Sokağa 9: 15-18: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Gökmeydan Mahallesi 32, Atatürk, 25, 26, 27, 103 ve 33 Sokağa 9: 00-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Belen İlçesi Soğukoluk Mahallesi ve Derebahçe Mahallesi Ayyıldız, Güzel, Güzelyayla, Papatya, Ş. Uz. Çvş. Mustafa Mercanoğlu, Çardak, Dingil, Girne, Pehlivan, Özden ve 17 Sokağa 9: 00-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Belen İlçesi Derebahçe Mahallesi Akasya, Saray, Türkmen, Girne, Saray/1, 541, Saray/2, 539, 548, 547, 545, 542, 546, 544, 543 ve 549 Sokağa 13: 30-18: 00 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Belen İlçesi Benlidere ve Kömürçukuru Mahallesine 9: 00-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Dörtyol İlçesi Özerli Mahallesi; M. Kemak Duduoğlu, Dikilitaş, 734, 735, Payas, Çağlalık, Karakese mahallesi; Çalışkan, Soylular, Kurudere, Uzunok Sokaklarına 9: 30-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Hassa İlçesi Girne Mahallesi Lise, Stadyum, Bintaş Caddesine 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Payas İlçesi Çağlalık Mahallesi, Paşa yaylası, Fındık Yaylası, Sokaklarına 9: 30-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Çakıryiğit Mahallesine 10: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Konuk Mahallesi Nergizli Mahallesine 9: 30-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Çiğdede Mahallesi Sivas Şehitleri, Tünel, Umut, 184, 10, 6121. ve Umut 1 Sokağa 10: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Yeni Mahalle Abdülkerim Yorgun, Liman, Ova, 170, 47, Dibek, Süs, 2. Ova, 5840, 5855. ve Liman Sokağa 9: 30-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Üçırmak Mahallesi, Üçırmak Sokağa 9: 30-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

Kaynak: Habermetre