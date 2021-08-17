Elektrik Kesintisi

19. 08. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek YerlerHatay'ın Altınözü İlçesi Akamber Mahallesi Akamber Sokağa 9: 30-16: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

19. 08. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Altınözü İlçesi Akamber Mahallesi Akamber Sokağa 9: 30-16: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Altınözü İlçesi Sarılar Mahallesi, Dağ, Ay, Havuz, Salkım, Lale, Ara, Yokuş, Yıldız, Kastal, Kemer, Gündüz, Badem, Meydan, Yuva, Arı, Kilise, Ziyaret, Okul, Vatan, Bahçe, Onur, İnönü, Çift, Çengel ve Bayrak Sokağa 11: 00-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım Çalışması çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Cebrail Mahallesi Atatürk Sokak, General Şükrü Kanatlı Mahallesi Atatürk Sokağa 6: 00-9: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Hüyük Mahallesi 2. Nci(Sayar), 3. Ncü(Sayar), 1. Nci(Sayar), Cumhuriyet, Atatürk ve 1 Nolu Çıkmaz Sokağa 9: 30-18: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Aşağı Kepirce Mahallesi Siteler, Bahar Kent, 1. Sokak, Eski Çengen Yolu, 2. Sokak ve 1 Sokağa 9: 00-15: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Belen İlçesi Halilbey Mahallesine 9: 00-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Dörtyol İlçesi Yeniyurt Mahallesi, Siteler, Say, E-5 Karayolu, Soylular Sokağa 9: 30-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Hassa İlçesi Akbez Mahallesine 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kumlu İlçesi Batıayrancı Mahallesine 9: 00-16: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Ahmetbeyli Mahallelerine 9: 00-16: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Koyunoğlu Mahallesi, Uğur Mumcu, Kurtuluş, Yılman, Hürriyet, Anafartalar, Obalar, Hürriyet (Cumhuriyet), Uğur Mumcu (Cumhuriyet), Gazi Paşa, 120, 123, 124, 136, 3507. ve 3513. Sokağa 9: 30-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

Kaynak: Habermetre