Elektrik Kesintisi

18. 08. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek YerlerHatay'ın Altınözü İlçesi Kozkalesi Mahallesi Kozkalesi, Kozkalesi/9, Kozkalesi/17, Kozkalesi/25, Kozkalesi/21, Kozkalesi/39, Kozkalesi/22, Kozkalesi/27 ve Kozkalesi/41 Sokak na 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle...

18. 08. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Altınözü İlçesi Kozkalesi Mahallesi Kozkalesi, Kozkalesi/9, Kozkalesi/17, Kozkalesi/25, Kozkalesi/21, Kozkalesi/39, Kozkalesi/22, Kozkalesi/27 ve Kozkalesi/41 Sokak na 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Tülek Mahallesine 9: 00-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım Çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Nardüzü Mahallesi 134, 131, 145, Bereket, Nardüzü, 142, 139 ve 143/1 Sokağa 9: 00-12: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım Çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Akçalı Mahallesi Cemal Gürsel, 1. Yol, Bayram, Palmiye, Yaren, Nehir Sokak ve Gözcüler Mahallesi Atatürk, Hıdır Dede, Cumhuriyet ve 109 Sokağa 9: 15-13: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Madenli Mahallesi Pr. Dr. İskender Sayek (Çankaya), Atatürk(Çankaya) Sokağa 13: 30-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Dörtyol İlçesi Kışlalar mahallesi; Ziyaeddin Efendi, Ünal, 9Ocak, Atatürk, Beyazıt Bestami, Canbolat, Dağlar, Defne, Ertan, Gürler, Beyler, Gelincik, Yeşil Mahalle; Tezcan, Tunç, Adı Kutlu, Değirmen, Ege, Havacılar, Kaplan, Kumlu, Narlı, Eraslan soakalarına 9: 30-15: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Erzin İlçesi Aşağı Burnaz mahallesi Aşağı burnaz Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında TEİAŞ çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Erzin İlçesi Yeşil Tepe mahallesi, Yukarı Burnaz mahallesi, Aşağı Burnaz Mahallesi, Turunçlu Mahallesine 9: 00-17: 00 saatleri arasında TEİAŞ çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Hassa İlçesi Girne Mahallesi 102 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Hassa İlçesi Girne Mahallesi Stadyum, Bintaş Sokağa 9: 15-17: 15 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın İskenderun İlçesi Mustafa Kemal Mahallesine 9: 00-12: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım Çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın İskenderun İlçesi Mustafa Kemal Mahallesi 544, 545, 546, 548, 549, 551, 551/1, 553, 586, 591, 594, Eyüp Sultan, 545/1, 544/1, 547, 550, 575, 587, Hasan Ali Yücel, 544/2, 544/3, 544/5, 580 ve Mustafa Kemal 2 Sokağa 13: 00-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım Çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın İskenderun İlçesi Buluttepe Mahallesi Otoban Üstü Küme Evler Sokak ve Düğünyurdu Mahallesine 9: 30-16: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım Çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kırıkhan İlçesi Topboğazı Mahallesine 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Varışlı Mahallesi, 1., ve 2. Sokaklar Özkurtuluş Mahallesi, Çakaletepe, Merkez ve Canbolat Sokaklarına 9: 00-15: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım Çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Yeni Mahalle Güney, Liman, Ova, Nazım Hikmet Ran, Dibek, 171., 672. ve 5835. Sokağa 9: 30-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Uzunbağ Mahallesi Belediye, Tepe, Ziyaret ve Nilüfer Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Tekebaşı Mahallesi 20., Türbe, Sahil, 1., 17., 27., 129., 203., 227, Ortaokul, 301, 315, 319, 395, 351, 393, 387, 381, 24, 388, 5502., 5509., 5530. ve 5516. Sokak, Meydan Mahallesi İbrahim Sertel, Sahil, Cemil Kaya, Haydar, Cumhuriyet, Hasan Ekşi, Ali Halil, Ali Silmen Ekşi, Uludağ, Set Yolu, 5261., 5257., 5258., 5260., 5267., 5265., 5288., 5290., 5268., 5269., 5270., 5271., 5294., 5295., 5296., 5298., 5264., Set Yolu, 5259., 5275., 5287., 5289., 5291. ve Sahil/1. Sokak na 10: 00-16: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım Çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Sutaşı Mahallesi, Tarhane, Cumhuriyet, Pınar (Tansu Çiller), Cabburoğlu, Lale, Tedaş, Çağlayan (Tansu Çiller), Abdi İpekçi, Şevket Tum, Şefikoğlu, Güven, Kümeevler, Sağlık Ocağı, Kuzu, Açelya, Kanarya, Çağlayan, Atatürk, Niyazi Reyhanoğulları, Cem, Asi, Pınar, Muhtar Numan, Bulvar, Serçe, Yasemin, Arif Hüzmeli (Tansu Çiller), İnönü (Tansu Çiller), Yunus Cabburoğlu, Uğur Mumcu, Yüksek, Cemali, Susam, Yeşiltepe (Tansu Çiller), Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı, Bülbül, Tepe, İbrahim Hüzmeli, Arif Hüzmeli, Yeşiltepe, Çetin Emeç, Yunus Emre, Bağdad, Kızılay, İnönü, Salim Seyfettin Sağaltıcı, Çam, Aslan, Hacı Bektaşı Veli, Çınar, Haşimoğlu, Müh. Ali Ezelsoy, Pir Sultan, Yeşil, A. Taner Kışlalı, Simon, Defne, Ali Rıdvan, Şen, Manolya Nazım, İlvan, Numan Tut, Mahmut Rıdvan, Abdülkerim Çiçek, Deniz, Martı, Çalı, 4602., 4628., Cumhuriyet/7, Cumhuriyet/8, Pınar/2, 4624. Ve, 4626. Sokağa 11: 00-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım Çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

Kaynak: Habermetre