Elektrik Kesintisi

17. 08. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek YerlerHatay'ın Altınözü İlçesi Kozkalesi Mahallesi Kozkalesi, Kozkalesi/9, Kozkalesi/17, Kozkalesi/25, Kozkalesi/21, Kozkalesi/39, Kozkalesi/22, Kozkalesi/27 ve Kozkalesi/41 Sokaklara 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle...

17. 08. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Altınözü İlçesi Kozkalesi Mahallesi Kozkalesi, Kozkalesi/9, Kozkalesi/17, Kozkalesi/25, Kozkalesi/21, Kozkalesi/39, Kozkalesi/22, Kozkalesi/27 ve Kozkalesi/41 Sokaklara 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Derekuyu ve Üçgüllük Mahallelerinee 9: 00-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Gökmeydan Mahallesi 2, Uğur Mumcu, 1, Atatürk, Ahmet Taner Kışlalı, 4 ve Gökmeydan/26 Sokaklara 9: 30-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Helvalı ve Pirinçlik Mahallesine 9: 00-18: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Belen İlçesi Derebahçe Mahallesi Akasya, Papatya, Saray, Türkmen, Girne, Özden, Cemil Yılmazlar, 17 Sokak ve Sarımazı Mahallesi Köşk, Seyran, Tuna, Bahçeli, Girne, Selvi, Spor, 21 ve 22 Sokaklara 9: 00-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Belen İlçesi Çerçikaya Mahallesine 9: 00-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Hassa İlçesi Dervişpaşa Mahallesine 9: 00-14: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kırıkhan İlçesi Ceylanlı Mahallesine 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kırıkhan İlçesi Baldıran Mahallesine 9: 00-12: 00 saatleri arasında YG-Bakım Onarım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kumlu İlçesi Hamam Mahallesi Curcurum Sokağa 9: 00-15: 00 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Konuk Mahallesi, Özmen, Kiraz, Çakıl, Jandarma, Emek, Sağlık ve Sadettin Cıray Çiftliği Sokaklara 12: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Koyunoğlu Mahallesi, Uğur Mumcu, Kurtuluş, Yılman, Hürriyet, Anafartalar, Obalar, Hürriyet (Cumhuriyet), Uğur Mumcu (Cumhuriyet), Gazi Paşa, 120, 123, 124, 136, 3507. ve, 3513. Sokaklara 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Koyunoğlu Mahallesi Çamlık ve İstiklal Sokaklara 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Çaksına Mahallesi Pınar, Esenyurt ve Kocaova 2 Sokaklara 11: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Bozlu Mahallesi Karahasanlı Sokağa 9: 30-16: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

Kaynak: Habermetre