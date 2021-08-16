Elektrik Kesintisi

16. 08. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek YerlerHatay'ın Altınözü İlçesi Kozkalesi Mahallesi, Kozkalesi, Kozkalesi/38, Kozkalesi/14, Kozkalesi/32, Kozkalesi/31, Kozkalesi/34, Kozkalesi/29, Koakalesi/51, Kozkalesi/39 Ve, Kozkalesi/37 Sokağa 10: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması...

16. 08. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Altınözü İlçesi Kozkalesi Mahallesi, Kozkalesi, Kozkalesi/38, Kozkalesi/14, Kozkalesi/32, Kozkalesi/31, Kozkalesi/34, Kozkalesi/29, Koakalesi/51, Kozkalesi/39 Ve, Kozkalesi/37 Sokağa 10: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Aşağı Kepirce Mahallesi Aşağıkepirce(Mücavir) Sokağa 9: 45-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Aşağı Kepirce Mahallesi Siteler, Bahar Kent, 1. Sokak, Eski Çengen Yolu, 2. Sokak ve 1 Sokağa 9: 30-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Karaağaç Şarkonak Mahallesi 419, Hoca Ahmet Yesevi, 423, Atatürk(Şarkonak), 437, Ali Tümkaya, 413, Yarıkkaya, 413/1, 412, 387, 392, Nisani Çapar ve 422 Sokaklara 9: 15-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Karahüseyinli Mahallesine 9: 00-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Belen İlçesi Ötençay ve Şenbük Mahallelerine 9: 00-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Sümerler Mahallesi 1652., 1653., 1654., Dere 3, Harbiye, Sümbül, Alp, Bulunamayan ve Dere 3/1 Sokak na 14: 00-16: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Dörtyol İlçesi Ocaklı mahallesi Papatya, Yıldızeli, 100. Yıl, Akdere, Enes, Ayancı, Karaboyun sokakları ve Yeşil Mahalle Çetin, 1. Hurmalık, 100. Yıl, 3. Hurmalık, Kemal Tosun, Manolya, Cuma Mert, Kanal Altı, Bahattin Necati Erdan, 2. Hurmalık, Eser, Canlı, 502, 501sokaklarına 9: 30-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Dörtyol İlçesi Özerli Mahallesi; Çifte Kuyular, Dikilitas, 734 nolu, Alpaslan Türkeş, sokaklarına 16: 30-18: 00 saatleri arasında 3. Şahıs çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Hassa İlçesi Yeni Mahallena 9: 00-15: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Hassa İlçesi Yeni Mahalle Şehit Polis Murat Bulkan Sokak, 15 Kasım Mahallesi Bahri Gölge Sokağa 9: 30-12: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kırıkhan İlçesi Ceylanlı Mahallesine 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kırıkhan İlçesi Güzelce, Karamankaşı Mahallesine 9: 00-15: 00 saatleri arasında Arıza Kaynaklı Çalışma çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Kumtepe Mahallesine 9: 00-15: 00 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Yeni Mahalle, Abdülkerim Yorgun, Liman, Ova, 170., 47., Dibek, Süs, 2. Ova, 5840., 5855. Ve, Liman Sokağa 9: 45-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Çamaltı Mahallesi Atatürk, Bostan, Mezbahane, Yonca, Çamlıca, Çedenelik, Ülkü, Alpaslan Türkeş, Aralık, Şehit Bahtiyar Karaca, Belediye, Ege, Faik Pınar, Hastane, Kale, Kamelya, Lale, Melek, Vali M. Lütfullah Bilgin, Nergis, Ptt., Tayfur Sökmen, Yokuş, Çiğdem, Karpuzluk, Çınar Dibi, Aşık, Demirci, Fevzi Çakmak, H. Uğur Ballı, Menekşe, Şehit Muzaffer Atmaca, Yıldırım, Atatürk/1, Fevzi Çakmak/3, Fevzi Çakmak/2, Atatürk/4, Atatürk/2, Ptt./1, H. Uğur Ballı/1, Yıldırım/2, Atatürk/3, Fevzi Çakmak/1, H. Uğur Ballı/2, Yıldırım/1 ve Fevzi Çakmak/4 Sokak, Kurtuluş Mahallesi Fatih, Karalar, Atatürk, Hüseyin Dağıstanlı, Eller, Gonca, Gündüz, Müftü Ali Yılmaz, Sakarya, Tekel, Yazlak, Yusuf Şerifoğlu, İstiklal, Hüseyin Dağıstanlı(Tutlubahçe) Atatürk/6, Kurtuluş/15, Kurtuluş_1, Kurtuluş/10, Kurtuluş/12 ve Kurtuluş/14 Sokak, Tutlubahçe Mahallesi Akasya, Atatürk, Atmaca, Beyoğlu, Gül, Mevlana, Heykeltraş Mehmet Aksoy, Tayfun Kızılkaya, Papatya, Yasemin, Yavuz Selim, Mehmet Ağırtaş, Yıldız, Vali Temel Koçaklar, Gonca, Sümbül, Atatürk/1, Tayfun Kızılkaya/11 ve Atatürk/2 Sokak na 13: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Şenköy Mahallesi Ceni, Atatürk, Laguda, Kozlu Çıkmaz, Dutdibi Çıkmaz, Ethem Güven, Vakıf, Karanfil, Dostlar, Kesen, Bahçelievler Çıkmaz, Yeşilevler, Bahçelievler, Nazım Okşarel, Kasım Gülen, Şehit Abdulkerim Dönmez, Karanfil/6 ve Bahçelievler/1 Sokağa 10: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

Kaynak: Habermetre