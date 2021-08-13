Elektrik Kesintisi

15. 08. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek YerlerHatay'ın Arsuz İlçesi Gözcüler Mahallesi 62, 64, 65, 66, 74, 76, Sakarya, Şehir Jandarma Er Metin Kirmit, Bayındır 1, Bayındır 3, Bayındır, 52, 54, 73, 77, Bayındır 2, 53, 65/2, 65/3, 66/1 ve 78 Sokaklar ile Hüyük Mahallesine 9: 30-13: 30...

15. 08. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Arsuz İlçesi Gözcüler Mahallesi 62, 64, 65, 66, 74, 76, Sakarya, Şehir Jandarma Er Metin Kirmit, Bayındır 1, Bayındır 3, Bayındır, 52, 54, 73, 77, Bayındır 2, 53, 65/2, 65/3, 66/1 ve 78 Sokaklar ile Hüyük Mahallesine 9: 30-13: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Hacıahmetli ve Karagöz Mahallelerine 14: 00-16: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Hacıahmetli Mahallesi Hacıahmetli, Hacıahmetli(Mücavir), Hacıahmetli Mücavir/2, Hacıahmetli Mücavir/1 ve Hacıahmetli Mücavir/5 Sokaklara 16: 30-18: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Varışlı Mahallesi Atçana Sokağa 9: 00-15: 00 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

Kaynak: Habermetre