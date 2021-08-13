Elektrik Kesintisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Elektrik Kesintisi

Elektrik Kesintisi
Habermetre - Haberler | Toplum

15. 08. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek YerlerHatay'ın Arsuz İlçesi Gözcüler Mahallesi 62, 64, 65, 66, 74, 76, Sakarya, Şehir Jandarma Er Metin Kirmit, Bayındır 1, Bayındır 3, Bayındır, 52, 54, 73, 77, Bayındır 2, 53, 65/2, 65/3, 66/1 ve 78 Sokaklar ile Hüyük Mahallesine 9: 30-13: 30...

15. 08. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Arsuz İlçesi Gözcüler Mahallesi 62, 64, 65, 66, 74, 76, Sakarya, Şehir Jandarma Er Metin Kirmit, Bayındır 1, Bayındır 3, Bayındır, 52, 54, 73, 77, Bayındır 2, 53, 65/2, 65/3, 66/1 ve 78 Sokaklar ile Hüyük Mahallesine 9: 30-13: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Hacıahmetli ve Karagöz Mahallelerine 14: 00-16: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Hacıahmetli Mahallesi Hacıahmetli, Hacıahmetli(Mücavir), Hacıahmetli Mücavir/2, Hacıahmetli Mücavir/1 ve Hacıahmetli Mücavir/5 Sokaklara 16: 30-18: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Varışlı Mahallesi Atçana Sokağa 9: 00-15: 00 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Murat Kurum Mustafa Demir Devlet Bahçeli
Magazin Ece Üner Haluk Levent Serdar Ortaç Süreyya Yalçın
Spor Aytaç Kara Fatih Terim Alex Teixeira Rachid Ghezzal Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Elektrik Kesintisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 11:46:22. #1.14#

title