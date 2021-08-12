Elektrik Kesintisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Elektrik Kesintisi

Elektrik Kesintisi
Habermetre - Haberler | Toplum

14. 08. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek YerlerHatay'nın Altınözü İlçesi Kozkalesi Mahallesi, Kozkalesi, Kozkalesi/38, Kozkalesi/14, Kozkalesi/32, Kozkalesi/31, Kozkalesi/34, Kozkalesi/29, Koakalesi/51, Kozkalesi/39 ve, Kozkalesi/37 Sokaklara 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis...

14. 08. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'nın Altınözü İlçesi Kozkalesi Mahallesi, Kozkalesi, Kozkalesi/38, Kozkalesi/14, Kozkalesi/32, Kozkalesi/31, Kozkalesi/34, Kozkalesi/29, Koakalesi/51, Kozkalesi/39 ve, Kozkalesi/37 Sokaklara 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'nın Altınözü İlçesi Toprakhisar Mahallesi Toprakhisar, Karşıyaka, Karşıyaka/122 ve Karşıyaka/9 Sokaklara 12: 00-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'nın Arsuz İlçesi Karaağaç Şarkonak Mahallesi 419, Hoca Ahmet Yesevi, 423, Atatürk(Şarkonak), 437, Ali Tümkaya, 413, Yarıkkaya, 413/1, 412, 387, 392, Nisani Çapar ve 422 Sokağa 9: 15-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'nın Arsuz İlçesi Karaağaç Konarlı ve Karaağaç Övündük Mahallesine 9: 00-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'nın Arsuz İlçesi Gökmeydan Mahallesi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 32, Uğur Mumcu, Atatürk, 25, 26, 27, Ahmet Taner Kışlalı, 103 ve 33 Sokağa 10: 00-18: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'nın Belen İlçesi Kömürçukuru Mahallesi Çukuryurt Yaylası Sokağa 9: 30-18: 30 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'nın Defne İlçesi Aşağıokçular Mahallesi Parlak Yıldız, Fehim Göçer, İstiklal Cad. 1. Çıkmaz, Baklacı, İstiklal 1, Atatürk 2, Yüce, Sağlık, Karanfil, Bilgiç, Çiçek, Mansuroğlu, Nergiz 3, Lale, Vali Sami Oytun, Çam, Lavinya, 2127., Dinç, Şaban Yılmaz, Bulunamayan, 2129., 2121. ve 2120. Sokak, Bostancık Mahallesi Nehir, Bostancık (Yukarı ), Defne, İpek, Aziz Nesin, Tepe, Bostancık, Çevreyolu, Bostancık, Çiftlik 1, 3852., 3856., Nehir 5, İpek 3 ve Çevre Yolu Sokak na 9: 30-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'nın Dörtyol İlçesi Kuzuculu Mahallesi, Ulaş, Yavaş, Yüksel, Çelebi, Ş. J. Ercan Edik, Cumhuriyet, Dede Toksoy, Değirmen, Dokuz, Duran, Abdullah Karaca, Ekici, Erzurumlu, Zühtü Çelebi, Akasya, Bedir, Deliçay, Keçeli Yolu, Şehit Osman Temur, Albay Naci Erdem, Aksoy, Ak, Milay, Sontay, Edikli, Örencik Yolu 1, Kazancı Çınarı, Kurban Yurdu, Türkmen, Yeniyurt Mahallesi; Siteler, Atatürk, Yavuz Selim, Keskin, Olgun, Daner, Sade, İnce, Dönmezer, Say, Filikçiler, Ş, Kerim Kök, Güven, Bilgin, Keskin, Beyler, Taş, Durgun, Kıratlı, E, 5 Karayolu, Soylular, Öztekin sokaklarına 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'nın Dörtyol İlçesi Altınçağ Mahallesi, Kırıkçı, Gülistan, Atatürk, Merkez, Menekşe, Gül, Erden, Sultan Hamit, Talatlar, Şahin sokaklarına 9: 30-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'nın Dörtyol İlçesi Altınçağ Mahallesi, Kef, Rıdvan, Akasya, Günal, Tahsin Karapür, Bilgen, Nergis sokaklarına 10: 00-18: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'nın Reyhanlı İlçesi Bükülmez Mahallesine 9: 00-15: 00 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'nın Reyhanlı İlçesi Konuk Mahallesi, Özmen, Kiraz, Çakıl, Jandarma, Emek, Sağlık ve Sadettin Çıray Çiftliği Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'nın Samandağ İlçesi Cemal Gürsel Mahallesi, Cengiz Topel, Pirinç, Kilise, 112., 4127., 4130., Mustafa Ateş, Cemal Gürsel/2 Ve, Cemal Gürsel/6 Sokağa 9: 30-13: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'nın Yayladağı İlçesi Tutlubahçe Mahallesi Yıldız Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Üner Ezgi Mola Şahan Gökbakar İbrahim Çelikkol
Spor Caner Erkin Metin Oktay Lionel Messi Burak Yılmaz Rıza Kayaalp
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Elektrik Kesintisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 09:36:45. #1.15#

title