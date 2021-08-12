Elektrik Kesintisi

14. 08. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek YerlerHatay'nın Altınözü İlçesi Kozkalesi Mahallesi, Kozkalesi, Kozkalesi/38, Kozkalesi/14, Kozkalesi/32, Kozkalesi/31, Kozkalesi/34, Kozkalesi/29, Koakalesi/51, Kozkalesi/39 ve, Kozkalesi/37 Sokaklara 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis...

14. 08. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'nın Altınözü İlçesi Kozkalesi Mahallesi, Kozkalesi, Kozkalesi/38, Kozkalesi/14, Kozkalesi/32, Kozkalesi/31, Kozkalesi/34, Kozkalesi/29, Koakalesi/51, Kozkalesi/39 ve, Kozkalesi/37 Sokaklara 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'nın Altınözü İlçesi Toprakhisar Mahallesi Toprakhisar, Karşıyaka, Karşıyaka/122 ve Karşıyaka/9 Sokaklara 12: 00-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'nın Arsuz İlçesi Karaağaç Şarkonak Mahallesi 419, Hoca Ahmet Yesevi, 423, Atatürk(Şarkonak), 437, Ali Tümkaya, 413, Yarıkkaya, 413/1, 412, 387, 392, Nisani Çapar ve 422 Sokağa 9: 15-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'nın Arsuz İlçesi Karaağaç Konarlı ve Karaağaç Övündük Mahallesine 9: 00-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'nın Arsuz İlçesi Gökmeydan Mahallesi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 32, Uğur Mumcu, Atatürk, 25, 26, 27, Ahmet Taner Kışlalı, 103 ve 33 Sokağa 10: 00-18: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'nın Belen İlçesi Kömürçukuru Mahallesi Çukuryurt Yaylası Sokağa 9: 30-18: 30 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'nın Defne İlçesi Aşağıokçular Mahallesi Parlak Yıldız, Fehim Göçer, İstiklal Cad. 1. Çıkmaz, Baklacı, İstiklal 1, Atatürk 2, Yüce, Sağlık, Karanfil, Bilgiç, Çiçek, Mansuroğlu, Nergiz 3, Lale, Vali Sami Oytun, Çam, Lavinya, 2127., Dinç, Şaban Yılmaz, Bulunamayan, 2129., 2121. ve 2120. Sokak, Bostancık Mahallesi Nehir, Bostancık (Yukarı ), Defne, İpek, Aziz Nesin, Tepe, Bostancık, Çevreyolu, Bostancık, Çiftlik 1, 3852., 3856., Nehir 5, İpek 3 ve Çevre Yolu Sokak na 9: 30-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'nın Dörtyol İlçesi Kuzuculu Mahallesi, Ulaş, Yavaş, Yüksel, Çelebi, Ş. J. Ercan Edik, Cumhuriyet, Dede Toksoy, Değirmen, Dokuz, Duran, Abdullah Karaca, Ekici, Erzurumlu, Zühtü Çelebi, Akasya, Bedir, Deliçay, Keçeli Yolu, Şehit Osman Temur, Albay Naci Erdem, Aksoy, Ak, Milay, Sontay, Edikli, Örencik Yolu 1, Kazancı Çınarı, Kurban Yurdu, Türkmen, Yeniyurt Mahallesi; Siteler, Atatürk, Yavuz Selim, Keskin, Olgun, Daner, Sade, İnce, Dönmezer, Say, Filikçiler, Ş, Kerim Kök, Güven, Bilgin, Keskin, Beyler, Taş, Durgun, Kıratlı, E, 5 Karayolu, Soylular, Öztekin sokaklarına 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'nın Dörtyol İlçesi Altınçağ Mahallesi, Kırıkçı, Gülistan, Atatürk, Merkez, Menekşe, Gül, Erden, Sultan Hamit, Talatlar, Şahin sokaklarına 9: 30-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'nın Dörtyol İlçesi Altınçağ Mahallesi, Kef, Rıdvan, Akasya, Günal, Tahsin Karapür, Bilgen, Nergis sokaklarına 10: 00-18: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'nın Reyhanlı İlçesi Bükülmez Mahallesine 9: 00-15: 00 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'nın Reyhanlı İlçesi Konuk Mahallesi, Özmen, Kiraz, Çakıl, Jandarma, Emek, Sağlık ve Sadettin Çıray Çiftliği Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'nın Samandağ İlçesi Cemal Gürsel Mahallesi, Cengiz Topel, Pirinç, Kilise, 112., 4127., 4130., Mustafa Ateş, Cemal Gürsel/2 Ve, Cemal Gürsel/6 Sokağa 9: 30-13: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'nın Yayladağı İlçesi Tutlubahçe Mahallesi Yıldız Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

Kaynak: Habermetre