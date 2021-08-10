Elektrik Kesintisi

12. 08. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek YerlerHatay'ın Altınözü İlçesi Keskicik Mahallesi Tüleyciye Çiftliği, Tüleyciye Çiftliği/2, Tüleyciye Çiftliği/1 ve Tüleyciye Çiftliği/3. Sokaklara 9: 00-15: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

12. 08. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Altınözü İlçesi Keskicik Mahallesi Tüleyciye Çiftliği, Tüleyciye Çiftliği/2, Tüleyciye Çiftliği/1 ve Tüleyciye Çiftliği/3. Sokaklara 9: 00-15: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Altınözü İlçesi Keskincik Mahallesi, Keskincik, Keskincik/68, Keskincik/10, Keskincik/19, Keskincik/8 ve Keskincik/20 Sokaklara 11: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Güzelburç Mahallesi, Atatürk, Gündüz, Utku Acun, A 5 Çıkmaz, A 6 Çıkmaz Ve, Kayalar Sokak, Küçükdalyan Mahallesi, Çetin Emeç, İzmir, Şafak, Şark, Akasya, Atatürk, Cumhuriyet, Deniz, Doğan, Didem, Fırat, Gazi, Harbiye, Ekrem Çokluk, Ülker, Okul, Rüzgar, Sema, Söğüt, Yasemin, Yeşilova, 3., Antakya-Reyhanlı, Can, Cennet, Işık, Kardeşler, Onur, Rüya, Sevgi, Çamlık, Papatya, 1., Bahar, Serçe, Umut, Kurtuluş, Şimşek, Antakya-Reyhanlı (Ulus), Ezgi, Funda, Gülşen, Güvercin, Selvi, Yeşilevler, 2., Aşık Veysel, Gül (Soğuksu), Meltem, Ufuk, Çay, Meşe, Mahmut Yarım, Engin Çağla, Altın, Mermer, Çağdaş, Nazar, Şirin, 4, Nazım Hikmet, Beyazgül, Ekin, Gündüz, Uysal, Güzel Yayla, Uzay, Mehmet Yeloğlu, Doğa, Berfin, Sakarya, Narin, Samet, Çayır, Morgül, Yunus, Ulus, Sıla, Tomurcuk, Akın, Akdeniz, Gökçe, Salkım, Ahsen, Latif, Yaprak, Kadir, Azim, Hürriyet, Perisu, İnönü, Atatürk (İstiklal), Nehir (Ulus), Çağla/1 Ve, Nehir/1 Sokak, Maşuklu Mahallesi, Curi, Duygu, Onur, Uğur Mumcu, Taşkıran, Deniz, Kadife, Bahçe, Akasya, Asma, Paşalar, Aydınlık, Merve, Fenerbahçe, Fulya, Çamlık, Egemenlik, Taktuklar, Kaplan, Çiçek, İstiklal, Demet, Suphi Akar, Atatürk, Vali Utku Acun, Asi, Gümüş, Zafer, İnönü, Yaprak, Ceviz, Yiğiterler, Antakya-Reyhanlı Yolu, Kayarlar, Nergiz, Menekşe, Şabanoğlu, Sümbül, Mehmet Arslan, Yayla, Uslu, Perçemli, Mustafa Kemal, Ozan, Ali Deyyup, Karlı, Zeynep, Serkan, Hayal, Nursel, Saylan, İstiklal/4, Maşuklu/2, Yayla 2, Taşkıran/1, Sümbül/1, Yiğiterler 2, Menekşe 2, Demet/1, Maşuklu/1, Egemenlik/1, İstiklal/10, İnönü/5, Yayla 1 ve İnönü 7 Sokak, Narlıca Mahallesi, 1601., Gündüz, 18., 503, 320., 517., 410 ve Cumhuriyet Sokaklara 9: 00-18: 00 saatleri arasında YG-Bakım Onarım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Pirinçlik Mahallesi Pirinçlik Sokağa 9: 00-18: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Madenli Mahallesi Çiçek, Müsellim Gülmen, Menderes(Güzeltepe), Çiçek(Güzeltepe), Ahmet Harbiyeli, Fevzi Çakmak ve Menderes Sokaklara 9: 00-18: 00 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Belen İlçesi Kömürçukuru Mahallesi Kömürçukuru İmamoğlu mevki Sokağa 9: 30-18: 30 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Belen İlçesi Çakallı ve Kıcı Mahallelerine 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Yaylıca Mahallesi, Hürriyet, 42., 43., 106., 154., Atatürk, 38., 25., 27., 28., 35., 100, 106, Cumhuriyet (Merkez), Hürriyet (Merkez), 31., Atatürk (Merkez), 40., 51., Cumhuriyet, 26., 32., 37., 17., 5., 6., 56., 53., 62., 141., 39., 147., 141, 139, 77, 24, Bozoğlan, 1165., 1170., 1171., 1204., 1206., 1158., 1166., 1169., 1207., Hürriyet/1 ve 51./1 Sokak Çubuklu Mahallesi Atatürk, 954., 959., 962. ve 963. Sokak, Avcılar Mahallesi Pekmezler, Altunlar, 800. ve 805. Sokaklara 9: 30-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

Kaynak: Habermetre