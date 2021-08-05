Elektrik Kesintisi

07. 08. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek YerlerHatay'ın Antakya İlçesi Küçükdalyan Mahallesi Zeytin, Zümrüt, Çelebi, Çetin Emeç, Çiçek, Çiğdem, İncir, İnönü (Ulus), İpek, Şht.

07. 08. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Antakya İlçesi Küçükdalyan Mahallesi Zeytin, Zümrüt, Çelebi, Çetin Emeç, Çiçek, Çiğdem, İncir, İnönü (Ulus), İpek, Şht. Engin Çil, Abdülrezzak Paşa, Anıtlar, Asi, Atatürk, Ay, Boran, Bulut, Cumhuriyet, Dalyan, Dicle, Fener, Fidan, Gümüş, Güneş, Karacaoğlan, Karanfil, Kültür, Mehtap, Menekşe, Nergiz, Okul, Pınar, Saray, Serin, Özgür, Uğur Mumcu, Yasemin, Yeşilova, Sahil, Sümbül, Yağmur, Sultan, Güven, Güney, Canan, Çınar, İnci, Şahin, Bayram, Bülbül, Dünya, Kanarya, Kuzey, Martı, Gül, Çağla, Emir, Ceylan, Özlem, Anıl, Uysal Uzay, Mehmet Yeloğlu, Barış, Berfin, Yaşam (Ulus), Ahmet Necdet Sezer, Mutlu, Duman, Yankı, Birlik, Aziz, Vefa, Yakamoz, Atatürk (İstiklal), Selim Nevzat Şahin, Atatürk (Ulus), Yaşam, İstiklal, Anıtlar (İstiklal), İbrahim Ekinci, 1030, 1041, Asi/1, Atatürk/6, Anıtlar/1, İstiklal/5, Sultan/1, Abdülrezzak Paşa/1, Kültür/2, İstiklal/12 ve Şehit Esat Mengilli Sokağa 10: 00-13: 00 saatleri arasında Arıza Kaynaklı çalışma nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Pirinçlik Mahallesi Pirinçlik Sokağa 9: 00-18: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Karahüseyinli Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Sokağa 9: 00-18: 00 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Belen İlçesi Çakallı ve Kıcı Mahallesine 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Belen İlçesi Kömürçukuru Mahallesi Kömürçukuru Sokağa 9: 30-18: 30 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Hassa İlçesi Tiyek Mahallesine 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kırıkhan İlçesi Alsancak, Cumhuriyet, Karadurmuşlu Mahallesine 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Yenişehir Mahallesine 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi Hıdırbey ve 92. Sokağa 9: 30-12: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Çamaltı Mahallesi Atatürk, Bostan, Mezbahane, Yonca, Çamlıca, Çedenelik, Ülkü, Alpaslan Türkeş, Aralık, Şehit Bahtiyar Karaca, Belediye, Ege, Faik Pınar, Hastane, Kale, Kamelya, Lale, Melek, Vali M. Lütfullah Bilgin, Nergis, Ptt, Tayfur Sökmen, Yokuş, Çiğdem, Karpuzluk, Çınar Dibi, Aşık, Demirci, Fevzi Çakmak, H. Uğur Ballı, Menekşe, Şehit Muzaffer Atmaca, Yıldırım, Atatürk/1, Fevzi Çakmak/3, Fevzi Çakmak/2, Atatürk/4, Atatürk/2, Ptt./1, H. Uğur Ballı/1, Yıldırım/2, Atatürk/3, Fevzi Çakmak/1, H. Uğur Ballı/2, Yıldırım/1 ve Fevzi Çakmak/4 Sokak Kurtuluş Mahallesi, Fatih, Karalar, Atatürk, Hüseyin Dağıstanlı, Eller, Gonca, Gündüz, Müftü Ali Yılmaz, Sakarya, Tekel, Yusuf Şerifoğlu, İstiklal, Hüseyin Dağıstanlı(Tutlubahçe), Atatürk/6 Kurtuluş/15, Kurtuluş_1, Kurtuluş/10, Kurtuluş/12 ve Kurtuluş/14 Sokak Tutlubahçe Mahallesi Akasya, Atatürk, Atmaca, Beyoğlu, Gül, Mevlana, Tayfun Kızılkaya, Papatya, Yasemin, Yavuz Selim, Yıldız, Vali Temel Koçaklar, Gonca, Sümbül, Atatürk/1, Tayfun Kızılkaya/11 Ve, Atatürk/2 Sokağa 13: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

Kaynak: Habermetre