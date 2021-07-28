Elektrik Kesintisi

30. 07. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek YerlerHatay'ın Altınözü İlçesi Kozkalesi Mahallesi, Kozkalesi, Kozkalesi/38, Kozkalesi/14, Kozkalesi/32, Kozkalesi/31, Kozkalesi/34, Kozkalesi/29, Koakalesi/51, Kozkalesi/39 ve Kozkalesi/37 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması...

30. 07. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Altınözü İlçesi Kozkalesi Mahallesi, Kozkalesi, Kozkalesi/38, Kozkalesi/14, Kozkalesi/32, Kozkalesi/31, Kozkalesi/34, Kozkalesi/29, Koakalesi/51, Kozkalesi/39 ve Kozkalesi/37 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Altınözü İlçesi Yenişehir Mahallesi Ümre Çiftliğine 9: 45-13: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Altınözü İlçesi Avuttepe Mahallesi Avuttepe, Avuttepe/18, Avuttepe/5, Avuttepe/9, Avuttepe/7, Avuttepe/8, Avuttepe/3, Avuttepe/1, Avuttepe/2, Avuttepe/4 ve Avuttepe/6 Sokağa 14: 30-18: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Tahtaköprü Mahallesi Yıldırım, Kışla, Cami, Okul, Cami/4, Tahtaköprü/1 ve Yıldırım/6 Sokak, Uzunaliç Mahallesi İrebe, Dönmezler, Balcılar, Saygılılar, Orta ve Uzunaliç/2 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Pirinçlik Mahallesi Pirinçlik Sokağa 9: 00-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın İskenderun İlçesi Denizciler Mahallesi İstiklal, 126_2, E-5 Altı Üzeri, 129_1, 130_1, 131_3, 133_1, 134/1, Atatürk(Fatih), 112_1, 113_1, 115, 116_2, 119_1, 120, 122, 122, 123_2, 125_1, E-5 Altı Üzeri, Şht. Alparslan Koca, 140, 141_1, 148_1, 150, 152, 153, 154, 156, 157, 160, 161, 162, 166, 167, 171, 172, 175, 176, 177/1, 194, 139, 104_1, 106, 110, 114, 117, 121, Atatürk/1, 142, 151, 155, 158_1, 164, 168, 173, 191, 195, Gazi Osman Paşa, 128, 132_1, 135_1, 21_2, 25_1, 115_2, 114_1 ve Denizciler/1 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın İskenderun İlçesi Denizciler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy, 115, 116_2, 118, 119_1, 120, Hacı Bekir Ağca, 114, 117 ve Atatürk/1 Sokağa 9: 15-17: 15 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın İskenderun İlçesi Büyükdere Mahallesi Topallar/2 ve Topallar/4 Sokağa 9: 00-18: 00 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Koyunoğlu Mahallesi, Uğur Mumcu, Kurtuluş, Yılman, Hürriyet, Anafartalar, Obalar, Hürriyet (Cumhuriyet), Uğur Mumcu (Cumhuriyet), Gazi Paşa, 120, 123, 124, 136, 3507. ve 3513. Sokağa 9: 30-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Yeni Mahalle 21, Abdülkerim Yorgun, Ahmet Rasim, Güney, Liman, Ova, Yaşar Kemal, Nazım Hikmet Ran, 170, 165, 47, Dibek, Süs, 171, 168, 169, 2. Ova, 672, 5818, 5827, 5832, 5835, 5840, 5855, Liman ve 5828. 1 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

Kaynak: Habermetre