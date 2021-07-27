Elektrik Kesintisi

29. 07. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek YerlerHatay'ın Altınözü İlçesi Dokuzdal Mahallesi Dokuzdal, Dokuzdal/1, Dokuzdal/11, Dokuzdal/3 ve Dokuzdal 2 Sokağa 9: 00-13: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

29. 07. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Altınözü İlçesi Dokuzdal Mahallesi Dokuzdal, Dokuzdal/1, Dokuzdal/11, Dokuzdal/3 ve Dokuzdal 2 Sokağa 9: 00-13: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Altınözü İlçesi Çetenli Mahallesi Çetenli, Çetenli/19, Çetenli/14, Çetenli/13, Çetenli/4 ve Çetenli/8 Sokağa 14: 00-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Altınözü İlçesi Avuttepe Mahallesi Avuttepe, Avuttepe/18, Avuttepe/5, Avuttepe/9, Avuttepe/7, Avuttepe/8, Avuttepe/3, Avuttepe/1, Avuttepe/2, Avuttepe/4 ve Avuttepe/6 Sokağa 14: 30-18: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Altınözü İlçesi Tokdemir Mahallesine 9: 30-13: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Aşağı Kepirce Mahallesi Aşağıkepirce(Mücavir) Sokağa 9: 30-17: 30 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Helvalı ve Pirinçlik Mahallesine 9: 00-18: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Pirinçlik Mahallesi Pirinçlik Sokağa 9: 15-18: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Koyunoğlu Mahallesi Obalar, A. Necdet Sezer, 129, 128, 130, 131, 125 ve 132 Sokağa 9: 30-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Yeni Mahalle 21, Abdülkerim Yorgun, Ahmet Rasim, Güney, Liman, Ova, Yaşar Kemal, Nazım Hikmet Ran, 170, 165, 47, Dibek, Süs, 171, 168, 169, 2. Ova, 672, 5818, 5827, 5832, 5835, 5840, 5855, Liman ve 5828. 1 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

Kaynak: Habermetre