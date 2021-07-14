Elektrik Kesintisi

16. 07. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek YerlerHatay'ın Altınözü İlçesi Kozkalesi Mahallesi, Kozkalesi, Kozkalesi/38, Kozkalesi/14, Kozkalesi/32, Kozkalesi/31, Kozkalesi/34, Kozkalesi/29, Koakalesi/51, Kozkalesi/39 ve Kozkalesi/37 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması...

16. 07. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Altınözü İlçesi Kozkalesi Mahallesi, Kozkalesi, Kozkalesi/38, Kozkalesi/14, Kozkalesi/32, Kozkalesi/31, Kozkalesi/34, Kozkalesi/29, Koakalesi/51, Kozkalesi/39 ve Kozkalesi/37 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Pirinçlik Mahallesi Pirinçlik Sokağa 9: 00-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Karaağaç Şarkonak Mahallesi Uğur Mumcu(Şarkonak), Demet, 337, 544, Akdeniz, 524, 525, 536, 531, Akdeniz(Mustafa Kemal), 359, Şirin, 346, 377, 410, 420, 389, 405, 341, 344, 357, 361, 362, 367, 378, 379, 381, 402, 334, 335, 350, 363, 366, 376, 387, 345, 365, 368, 353, 355, 373, 375, 393, 408, 411, 392, 404, Nisan Çapar, 542, 534, 510, 526, 548, 537, 547, 533, 540, 546, 535, 543, 542/2, 549/1, 542/1, 395, 366/1, 396, 380/1, 415, 380, 367/1, 404/1, 336/1, 338, 384, 542/3, 347, 364 ve 400 Sokağa 12: 00-14: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın İskenderun İlçesi Büyükdere Mahallesi Büyükdere Sokağa 9: 30-17: 30 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

Kaynak: Habermetre