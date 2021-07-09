Elektrik Kesintisi
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Elektrik Kesintisi

Elektrik Kesintisi
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11. 07. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek YerlerHatay'ın Antakya İlçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi Atatürk, Selim Çelenk, Semih Azmi, Sütçü Dede, Vedi Münir Karabay, Yurtman, General Şükrü Kanadlı ve Marangoz Osman Bozkır Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle...

11. 07. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Antakya İlçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi Atatürk, Selim Çelenk, Semih Azmi, Sütçü Dede, Vedi Münir Karabay, Yurtman, General Şükrü Kanadlı ve Marangoz Osman Bozkır Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Dörtyol İlçesi Özerli Mahallesi 739 No 10: 15-17: 15 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Dörtyol İlçesi Özerli Mahallesi Muzaffer İkiz, Zeki Karaman Sokaklarına 12: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Erzin İlçesi Gökdere Mahallesi Gökdere ve Yeniyerleşim Sokağa 6: 00-8: 00 saatleri arasında TEİAŞ çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

Kaynak: Habermetre

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