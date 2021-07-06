Elektrik Kesintisi
Uludağ Elektrik Dağıtım A. Ş. Çanakkale İşletme Bakım Mühendisliğinden yapılan açıklamaya göre;Enerji Nakil Hatlarında yapılacak olan bakım onarım çalışması kapsamında görselde belirtilen tarih ve belirtilen yerlerde elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Uludağ Elektrik Dağıtım A. Ş. Çanakkale İşletme Bakım Mühendisliğinden yapılan açıklamaya göre;
Enerji Nakil Hatlarında yapılacak olan bakım onarım çalışması kapsamında görselde belirtilen tarih ve belirtilen yerlerde elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
06. 07. 2021 11: 36
Kaynak: Habermetre