Elektrik Kesintisi
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Elektrik Kesintisi

Elektrik Kesintisi
Habermetre - Haberler | Toplum

08. 07. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek YerlerHatay'ın Altınözü İlçesi Boynuyoğun Mahallesi, Boynuyoğun, Boynuyoğun/6, Boynuyoğun/2, Boynuyoğun/5, Boynuyoğun/19, Boynuyoğun/7, Boynuyoğun/3, Boynuyoğun/8, Boynuyoğun/15, Boynuyoğun/11 ve Boynuyoğun/24 Sokak, Kıyıgören Mahallesi,...

08. 07. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Altınözü İlçesi Boynuyoğun Mahallesi, Boynuyoğun, Boynuyoğun/6, Boynuyoğun/2, Boynuyoğun/5, Boynuyoğun/19, Boynuyoğun/7, Boynuyoğun/3, Boynuyoğun/8, Boynuyoğun/15, Boynuyoğun/11 ve Boynuyoğun/24 Sokak, Kıyıgören Mahallesi, Kıyıgören, Yılmaz, 3321, 3324, 3307, 3326, Kıyıgören 8, Kıyıgören 2, 3311, Kıyıgören 13, Kıyıgören 11, 3323, Kıyıgören 7, 3302, 3310, 3316 ve 3309 Sokak, Yarseli Mahallesi, Yarseli, Yarseli/17, Yarseli/43, Yarseli/70, Yarseli/30, Yarseli/49, Yarseli/45, Yarseli/9, Yarseli/51, Yarseli/5, Yarseli/26, Yarseli/53, Yarseli/89, Yarseli/56, Yarseli/54, Yarseli/24, Yarseli/59, Yarseli/52 Mahallesi, Yarseli/63 Sokak, Ziyaret Mahallesi, Ziyaret, Şahvaro Çiftliği, Ziyaret 5, Ziyaret 6, Ziyaret 11, Ziyaret 12, Ziyaret 19, Ziyaret 10, 3310, Ziyaret 17, Ziyaret 4 Ziyaret 8, Ziyaret 1 ve Ziyaret 13 Sokak, Keskincik Mahallesi, Tüleyciye Çiftliği, Tüleyciye Çiftliği/2, Tüleyciye Çiftliği/1 ve Tüleyciye Çiftliği/3. Sokak, Mayadalı Mahallesi, Demirköprü Yolu Üzeri, Mayadalı, Mayadalı/12, Mayadalı/31, Mayadalı/35, Mayadalı/32, Mayadalı/29, Mayadalı/33, Mayadalı/18, Mayadalı/9, Mayadalı/11, Mayadalı/3, Mayadalı/23, Mayadalı/14, Mayadalı/17, Mayadalı/22, Mayadalı/46, Mayadalı/38, Mayadalı/37 ve Mayadalı/42 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Işıklı, Kale, Konacık, Tatarlı ve Tülek Mahallesine 9: 30-18: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Arpaçiftlik Mahallesi Çiftlik, Atatürk ve Akdeniz Sokak ve Gözcüler Mahallesi Atatürk Sokağa 8: 45-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Kurtuluş Mahallesi Mehmet Akif Sokağa 11: 00-15: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

Kaynak: Habermetre

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