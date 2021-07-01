Elektrik Kesintisi
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Elektrik Kesintisi

Elektrik Kesintisi
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03. 07. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek YerlerHatay'ın Antakya İlçesi Güzelburç Mahallesi, Atatürk, İpekyolu ve M. Ürek Sokağa 10: 30-11: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

03. 07. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Antakya İlçesi Güzelburç Mahallesi, Atatürk, İpekyolu ve M. Ürek Sokağa 10: 30-11: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Güzelburç Mahallesi Atatürk, E-5 Karayolu, Gül, Eski İskenderun Yolu ve 1007 Sokağa 11: 30-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Tülek Mahallesi Merkez Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Erzin İlçesi Kızlarçayı Mahallesi Üçkoz Yaylası, Büyük Bağrı Açık Yaylası, Küçükbağrıaçık Yaylası, Karıncalı Yaylası, Musacı Yaylası, Gökdere Mahallesi Karagöl Yaylasına 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Hassa İlçesi Aktepe, Küreci, Zeytinoba, Katranlık, Demrek, Güvenç, Yuvalı, Ardıçlı, Söğüt, Yoluklar, Hacılar, Arpalıuşağı, Gülpınar, Bademli, Eğribucak, Yukarıbucak, Gülkent, Buhara, Sugediği, Mazmalı, Akkülek Mahallesine 10: 00-14: 00 saatleri arasında Arıza Kaynaklı çalışma nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın İskenderun İlçesi Modernevler Mahallesi Şht. J. Astsb. Üstçvş. Bekir Çelik, 309/16, 309/11, 309/12, 309/17 ve 309/15 Sokağa 9: 00-15: 30 saatleri arasında Arıza Kaynaklı çalışma nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın İskenderun İlçesi Buluttepe, Esentepe ve Kocatepe Mahallesine 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kırıkhan İlçesi Camuzkışlası, Kalatepe, Narlıhopur Mahallesine 10: 00-14: 00 saatleri arasında Arıza Kaynaklı çalışma nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Esentepe Mahallesine 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Yeni, Bağlar ve Kurtuluş Mahallesine 10: 00-13: 00 saatleri arasında 3. Şahıs çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

Kaynak: Habermetre

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