Elektrik kesintilerini protesto eden çiftçiler yol kapattı
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Elektrik kesintilerini protesto eden çiftçiler yol kapattı

Elektrik kesintilerini protesto eden çiftçiler yol kapattı
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Sezgin - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, elektrik kesintilerini protesto eden çiftçiler, kara yolunu trafiğe kapattı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, elektrik kesintilerini protesto eden çiftçiler, kara yolunu trafiğe kapattı.

Siverek'in Çaylarbaşı Mahallesi'nde çiftçilik yapan yaklaşık 100 kişi, öğleden sonra Yenişehir Mahallesi'nde bulunan elektrik dağıtım şirketi trafo merkezi önünde toplandı. Bölgede sık sık meydana gelen elektrik kesintileri nedeniyle mağdur olduklarını söyleyen çiftçiler, daha sonra Siverek-Diyarbakır kara yolunu trafiğe kapattı. Sürücülerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, çiftçilerden yolu trafiğe açmalarını istedi. Çiftçiler daha sonra bölgeye gelen İlçe Emniyet Müdürü Özel Bilgehan'ın bölgeye elektrik sağlayan özel şirketin yetkilileri ile görüşeceğini belirtmesiyle, yolu trafiğe açtı.

Kalabalık adına konuşan çiftçilerden Ramazan Sürücü, elektrik kesintileri nedeniyle arazilerini sulayamadıklarını belirterek, "Günlerdir elektriklerimiz yok ve arazilerimizi sulayamıyoruz. Bu nedenle arazilerimizdeki ekinlerimiz kurudu. Mahallemizdeki tüm çiftçiler mağdur durumda. Her gün saatlerce yaşanan kesinti nedeniyle üreticiler olarak mağdur durumdayız ve yetkililerin bir an önce bu soruna çözüm bulmasını istiyoruz" dedi.

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Elektrik kesintilerini protesto eden çiftçiler yol kapattı
Elektrik kesintilerini protesto eden çiftçiler yol kapattı
Elektrik kesintilerini protesto eden çiftçiler yol kapattı
Elektrik kesintilerini protesto eden çiftçiler yol kapattı
Elektrik kesintilerini protesto eden çiftçiler yol kapattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Sezgin

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