Elektrik kesintileri resmi açıklama yapıldı mı? BEDAŞ duyuru yaptı mı? Son dakika BEDAŞ elektrik kesintisi duyurusu!
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Elektrik kesintileri resmi açıklama yapıldı mı? BEDAŞ duyuru yaptı mı? Son dakika BEDAŞ elektrik kesintisi duyurusu!

Elektrik kesintileri resmi açıklama yapıldı mı? BEDAŞ duyuru yaptı mı? Son dakika BEDAŞ elektrik kesintisi duyurusu!
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Ülkenin dört bir yanındaki vatandaşlar, sosyal medya üzerinden yaşadıkları illerde elektrik kesintilerinin meydana geldiğine ilişkin paylaşımlarda bulunuyor. Peki, Elektrik kesintileri resmi açıklama yapıldı mı? BEDAŞ duyuru yapıldı mı? Son dakika BEDAŞ elektrik kesintisi duyurusu! Elektrik kesintileri ile ilgili resmi açıklama geldi mi? Detaylar haberimizde...

Türkiye genelinde birçok ilde elektrik kesintilerinin yaşandığına dair paylaşımlar sonrası "elektrikkesintisi" hashtag'i Twitter'da kısa sürede TT oldu. İstanbul ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde daha önce duyurusu yapılan planlı kesintilerin yanı sıra "planlı" olmayan da çok sayıda elektrik kesintisinin yaşandığı iddia ediliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Enerji Bakanlığı, yangın bölgelerinde kontrollü kesinti yapıldığını ve acil koordinasyon merkezi kurulduğunu açıkladı.

BEDAŞ'TAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Bedaş'tan yapılan resmi açıklama şu şekilde:

"Değerli Müşterilerimiz,

Hizmet bölgemizdeki belirli alanlarda iletim sisteminden kaynaklı enerji kesintileri yaşanmaktadır. Dağıtım şirketimizin sorumluluk alanı dışında gelişen bu kesintilerin en kısa sürede giderilmesi için ilgili kurumlarca gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

Anlayışınız için teşekkür ederiz."

Elektrik kesintileri resmi açıklama yapıldı mı? BEDAŞ duyuru yapıldı mı? Son dakika BEDAŞ elektrik kesintisi duyurusu!

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA

Konu hakkında bir açıklama yapan Enerji Bakanlığı, yangın bölgelerinde kontrollü kesintiler yapıldığını, Acil Koordinasyon Merkezi kurulduğunu duyurdu.

"PLANLI OLMAYAN ÇOK SAYIDA KESİNTİ VAR" İDDİASI

Yurt genelinde daha önce duyurusu yapılan planlı kesintilerin yanı sıra "planlı" olmayan da çok sayıda kesintinin yaşandığını ifade eden vatandaşlar sosyal medya üzerinden yaşanan sorunlara çözüm bulunması adına çağrılarda bulunuyor.

DAĞITIM FİRMALARININ MESAJLARINI PAYLAŞTILAR

Yapılan yorumlar sonrası "elektrikkesintisi" hashtag'i Twitter'da kısa sürede TT olurken, bazı kullanıcıların elektrik dağıtım firmalarının cep telefonlarına yolladıkları kesinti mesajlarını paylaştıkları da dikkatlerden kaçmadı.

BİRÇOK İLDEN KESİNTİ MESAJI YAĞIYOR

İstanbul, İzmir, Konya, Gaziantep, Kayseri ve Hatay'dan çok sayıda "elektrik kesintisi" haberi gelirken, illerdeki elektrik dağıtım şirketlerinin internet sitelerine ve çağrı merkezlerine ulaşımda sıkıntı yaşandığı öne sürülüyor.

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