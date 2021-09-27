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Elektrik kesintileri, Çin'in kuzeydoğusunda hayatı olumsuz etkiledi

AA / Nuri Aydın - Haberler | Güncel
Elektrik kesintileri, Çin'in kuzeydoğusunda hayatı olumsuz etkiledi

Çin'de devam eden elektrik kesintileri, ülkenin kuzeydoğusunda hayatı olumsuz etkilerken, bölgedeki çok sayıda fabrikada üretim durma noktasına geldi.

Çin'de devam eden elektrik kesintileri, ülkenin kuzeydoğusunda hayatı olumsuz etkilerken, bölgedeki çok sayıda fabrikada üretim durma noktasına geldi.

BBC'nin haberine göre, ülkenin kuzeydoğusunda Liaoning, Cilin ve Heilongjiang eyaletlerinde uzun süreli elektrik kesintisi meydana geldi.

Elektrik kesintisi 100 milyona yakın kişinin hayatını olumsuz etkilemenin yanı sıra aralarında Apple ve Tesla'ya üretim yapan fabrikaların da olduğu çok sayıda tesiste, üretim durma noktasına geldi.

Çin'in 3 eyaletini vuran kesinti nedeniyle mağduriyetler yaşayan vatandaşlar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda ısınma, asansör, trafik ve diğer işlerin aksamasından şikayet etti.

Elektriklerin kesildiği bazı fabrikalarda, havalandırmaların durması nedeniyle karbonmonoksit zehirlenmeleri meydana geldi.

Çok sayıda kişi hastaneye kaldırılırken, Şangay'da da trafik ışıkları ve aydınlatmaların çalışmaması sürücülere zor anlar yaşattı.

Enerji şirketleri ve uzmanlar, bir süredir Çin'de etkili olan elektrik kesintilerinin 2022'nin ortalarına kadar etkisini gösterebileceği ve üretimde ciddi aksamalara yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Çin, elektrik üretiminin önemli bir kısmını kömürden elde ediyor. Ülke basınında, elektrik kesintisinin, artan kömür fiyatları ve azalan kömür stokları nedeniyle yaşandığı iddia edildi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 9 yıl içerisinde karbon emisyonunu rekor seviyede azaltma vaadinde bulunmuştu.

Dünyanın en büyük sera gazı yayıcısı olan Çin, enerji ihtiyacının karşılanmasında büyük ölçüde kömüre bağımlı.

Dünyada kömürün yarısı Çin'de yakılırken, ülke, halen 40 ila 50 yıllık ömre sahip çok sayıda kömür yakıtlı enerji santraline ev sahipliği yapıyor.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

AA / Nuri Aydın - Son Dakika Haberleri
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