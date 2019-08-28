Elektrik kesilince, düğün kamyonetin ışık ve müzik sistemiyle yapıldı

28.08.2019 14:19

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, veteriner Melih Öz ve Tuğba Horzum'un düğünü, elektrik kesilince, bir kamyonetin farları ile tavanındaki led lambaları açılarak, yapılabildi. Kamyonetin teybinden çalan müzik ile eğlenmek zorunda kalan çiftin yakınları, jenaratör bulunmayan mekanın işletmecisine dava açacaklarını söyledi.

Veteriner Melih Öz ile Tuğba Horzum, 10 yıllık birliktelikleri sonrası evlilik kararı aldı. Çift, kır düğünü yapma için Nazilli'nin Arslanlı Mahallesi'ndeki bir mekanı kiraladı. 1500'e yakın davetlinin hazır bulunduğu düğün alanında, henüz gelin ve damat gelmeden elektrik kesildi. Arslanlı Mahallesi'ndeki trafonun patlaması sonucu yaşanan elektirk kesintisiyle birlikte mekan karanlığa gömüldü. Jeneratör de olmadığı için aydınlatma yapılamadı. Bu nedenle işletmeci ile düğün sahipleri arasında gerginlik yaşandı. Büyüyen gerginliği, polis ekipleri yatıştırdı.

OTOMOBİL FARI IŞIĞINDA EĞLENDİLER

Çiftin arkadaşları bir grup, sahneye kamyonet çıkardı. Farları ile tavan üstü led aydınlatmaları açılan kamyonetin teybinden de müzik yayını yapıldı. Gelin ve damat, teypten çalınan müzik eşliğinde mekana geldi. Cep telefonları ve kamyonetin ışıkları altında, teypten çalan müzik eşliğinde ilk dansı yapan gelin ve damadı, davetliler de yalnız bırakmadı. Saat 23.00'te ise elektrik geldi. Elektriğin gelmesinin ardından nikah memuru Emine Erol, çiftin nikahını kıydı.

Elektriklerin tam da düğün sırasında kesilmesinin kötü bir anı olduğunu söyleyen nikah memuru, "Bence aşkınız trafoları patlattı" deyince, uzun süre alkışlandı.

TAZMİNAT DAVASI AÇACAKLAR

Tekrarı mümkün olmayan en mutlu günlerinin zehir olduğunu söyleyen gelinin babası Ali Horzum, bu tür işletmelerde jeneratör bulunması gerektiğini dile getirdi. Şikayet için gittikleri işletme sahibinin kendilerine, "Bana ne sizin düğününüzden, siz de düğünü yapmayın" cevabı verdiğini iddia eden Horzum, 300 bin TL'lik tazminat davası açacaklarını söyledi.

Kaynak: DHA