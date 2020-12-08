Elektrik kesilince 5 metrelik çukura düştü

Bodrum'da bir binanın bodrum katına düşen restoran kuryesi ağır şekilde yaralandı. Elektrik kesintisi nedeniyle karanlık bahçede önündeki boşluğu göremeyerek yüksekten düşüp yaralanan kuryeyi çıkarmak içi ekipler seferber oldu.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Cevat Şakir Mahallesi Saldır Şeyh Caddesi üzerindeki bir ikamete pizza getirmek için yola çıkan İlker S. Ö. isimli 42 yaşındaki kurye, bölgeye geldiğinde elektriklerin kesik olmasından dolayı önünü göremeyerek binanın kenarındaki duvardan aşağı düştü. 4-5 metre yükseklikten zemine çakılan kuryenin her iki kolunda, ayağında kırıklar oluştu. Göğsünden de yaralanan kurye için yardım istendi. 112 ekiplerince kırılan kollarına atel uygulanan ve vakum sedyeye konulan yaralı, dar olan merdivenden yukarı çıkarılamadı. Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ve Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği gönüllüleri tarafından ip yardımıyla sedyeyle yukarı çekilen yaralı, daha sonra ambulansa alınarak Bodrum Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralı kurye tedavi altına alındı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı