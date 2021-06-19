Elektrik kablosunun şase yapması sonucu çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi
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Elektrik kablosunun şase yapması sonucu çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi

Elektrik kablosunun şase yapması sonucu çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'te 2 katlı evin üst katta bulunan inşaat alanındaki elektrik kablosunun şase yapması sonucu çıkan yangında alevlere teslim olan ev tamamen kullanılmaz hale geldi.

Bilecik'te 2 katlı evin üst katta bulunan inşaat alanındaki elektrik kablosunun şase yapması sonucu çıkan yangında alevlere teslim olan ev tamamen kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Söğütcük Köyü'nde meydana geldi. Bülent C. isimli şahsa ait oturduğu tek katlı eve, bir kat daha çıkmak suretiyle inşaata başladı. İnşaat alanındaki elektrik kablosunun şase yapması bir anda alevler yükselmeye başladı. Alevler alt kattaki eve de sıçrarken, yangın kısa sürede büyüdü. Yangın, Gölpazarı Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Çıkan yangında ev tamamen kullanılmaz hale gelirken, herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Ekipler olay yerinde soğutma işlemlerine devam ederken, jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

Elektrik kablosunun şase yapması sonucu çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi
Elektrik kablosunun şase yapması sonucu çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi
Elektrik kablosunun şase yapması sonucu çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi
Elektrik kablosunun şase yapması sonucu çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi
Elektrik kablosunun şase yapması sonucu çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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